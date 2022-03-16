У Харкові у складській будівлі виникла велика пожежа через обстріл окупантів

Від ДСНС залучено 50 осіб та 9 од. техніки

Від ДСНС залучено 50 осіб та 9 од. техніки

Інформація, щодо жертв та постраждалих уточнюється

Унаслідок російських обстрілів у середу в Слобідському районі Харкова у складській будівлі виникла пожежа на площі близько 1 тис. 500 кв. м, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«Інформація про жертв та постраждалих уточнюється. Від ДСНС залучено 50 осіб та 9 од. техніки», – повідомляється в телеграм-каналі ДСНС.

Нагадаємо, напередодні ЗСУ відбили атаку на Харків.

Як відомо, рашисти зруйнували у Харкові 48 шкіл та понад 600 будинків.

Учора окупанти знову обстріляли Харків: пошкоджені три багатоповерхівки.