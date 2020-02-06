Прогноз погоди на четвер: майже на всій території України сніжитиме



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У південних, східних та Дніпропетровській областях вранці буде сильний сніг

На дорогах країни сьогодні очікується ожеледиця

В Україні у четвер, 6 лютого, синоптики прогнозують сильний сніг місцями у південних, східних та Дніпропетровській областях, на решті території - незначні опади.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«6 лютого хмарно з проясненнями. У південних, східних та Дніпропетровській областях вночі та вранці значний, місцями сильний сніг, вдень помірний сніг (у Приазов'ї та Криму мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь); пориви вітру 17-22 м/с, у південних областях місцями 25-30 м/с, хуртовини; температура протягом доби від 1° тепла до 4° морозу», - зазначається у повідомленні.

На решті території вночі без істотних опадів, вдень невеликий сніг; місцями пориви вітру 15-20 м/с; температура вночі 4-9° морозу, вдень близько 0° (у Карпатах вночі 9-14°, вдень 3-8° морозу). На дорогах країни ожеледиця.

У Києві сьогодні вдень невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер північний з переходом на західний, 7-12 м/с. Температура у столиці вночі 6-8° морозу, вдень близько 0°.

Нагадаємо, що через погіршення погодних умов «Укравтодор» запустив «гарячу лінію» для водіїв.