Скандал із викраденням немовляти у Києві: поліція повернула п'ятимісячну дитину матері

Детальнішу інформацію про стан немовляти правоохоронці не повідомляють

П'ятимісячну Анну, яку 8 листопада у Києві під час сімейного конфлікту вилучив батько, співробітник IT-компанії EPAM Ukraine Аркадій Сусло, повернули матері. Про це у коментарях у соцмережі Facebook повідомив начальник Управління ювенальної превенції Національної поліції України Василь Богдан, інформує «Главком».

За словами начальника Управління ювенальної превенції Нацполіції, дитина вже перебуває разом із матір'ю, громадською активісткою Оксаною Хомей, і вони повертаються до Києва. Детальнішу інформацію, за словами Богдана, має надати мама дівчини, Оксана Хомей.

Відповідь Василя Богдана у соцмережі щодо стану дитини, вилученої батьком скриншот

«Главком» звернувся за особистим коментарем до Оксани Хомей, однак наразі чекає на відповідь.

Нагадаємо, резонансний інцидент стався 8 листопада у столиці. За словами Оксани Хомей, після прогулянки в парку чоловік із застосуванням сили схопив п'ятимісячне немовля, сів у автомобіль із спільниками й утік. Намагаючись зупинити авто, мати лягала на капот, однак водій об'їхав її. Жінка викликала поліцію, зафіксувала факти домашнього насильства й підтвердила своє право на проживання з дитиною висновками органу опіки Шевченківського району.

Пізніше мати повідомила, що дитину вивезли до смт Ріпки на Чернігівщині, та висловила побоювання щодо спроб родини чоловіка сфальсифікувати докази.

Водночас у коментарі «Главкому» батько дитини Аркадій Сусло заперечував факт викрадення, стверджуючи, що дівчинка перебуває з ним, а його колишня партнерка «все перекручує і маніпулює».

«Главком» продовжує стежити за перебігом розслідування та чекає на офіційні коментарі правоохоронних органів і матері дитини.