У Києві щодня реєструється по 5-6 хворих на кір



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У цьому році у столиці зафіксовано близько 2 тис. випадків захворювання на кір

У Києві цього року зафіксовано майже 2 тис. хворих на кір. Щодня в столиці реєструють п'ять нових випадків.

Про це в коментарі 44.ua повідомила заступник директора Київського лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я Наталія Гунченко.

«У Києві щодня реєструється по 5-6 випадків кору. У цьому році в місті зафіксовано близько 2 тис. випадків. Це великий сплеск, тому що в минулому році у нас за рік було всього 87 випадків. Найбільше хворих реєструємо в Голосіївському, Шевченківський і Подільському районах», - сказала вона.

А з початку 2018 року в столиці зафіксовано 61 випадок спалаху кору. За словами представника Київського лабораторного центру МОЗ, спалах кору визначається тоді, коли три і більше випадків пов'язані між собою: «Зазвичай це сімейні вогнища, де хворіють діти і батьки, але також були випадки в школах, психіатричному відділенні, а також на телеканалі СТБ».

Крім того, відзначають дві причини, через які в цьому році збільшилася кількість випадків захворювання небезпечною інфекцією.

«По-перше, через дуже низький рівень охоплення щеплень, а, по-друге, у нас це захворювання має періоди підйому і спаду. Циклічність кору становить 5-6 років. У нас великі спалахи по Україні, а також в Києві, були в 2006 році, 2012-му і в 2018-му відповідно», - підсумувала Гунченко.