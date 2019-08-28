У Києві сьогодні обмежать рух транспорту на Повітрофлотському проспекті



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Обмеження відбудеться у зв’язку з проведення заходу, присвяченого пам’яті загиблих та зниклих безвісти бійців за незалежність України

У Києві сьогодні обмежать рух транспорту на Повітрофлотському проспекті28 серпня на Повітрофлотському проспекті тимчасово обмежать рух транспорту.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

«28 серпня з 09:00 до 12:00 на Повітрофлотському проспекті (від Солом’янської площі до Повітрофлотського проспекту, 25) тимчасово обмежать рух транспорту», – йдеться у повідомленні.

Зазначене обмеження відбудеться у зв’язку з проведення заходу, присвяченого пам’яті загиблих та зниклих безвісти бійців за незалежність України.

Також 28 серпня буде змінено маршрут автобусів № 119 та тролейбусів № 8, 9, 17, 19, 19Д, 30.