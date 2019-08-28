  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві сьогодні обмежать рух транспорту на Повітрофлотському проспекті

    • Розсилка
    У Києві сьогодні обмежать рух транспорту на Повітрофлотському проспекті

    Обмеження відбудеться у зв’язку з проведення заходу, присвяченого пам’яті загиблих та зниклих безвісти бійців за незалежність України

    У Києві сьогодні обмежать рух транспорту на Повітрофлотському проспекті
    28 серпня на Повітрофлотському проспекті тимчасово обмежать рух транспорту.

    Про це повідомляє пресслужба КМДА.

    «28 серпня з 09:00 до 12:00 на Повітрофлотському проспекті (від Солом’янської площі до Повітрофлотського проспекту, 25) тимчасово обмежать рух транспорту», – йдеться у повідомленні.

    Зазначене обмеження відбудеться у зв’язку з проведення заходу, присвяченого пам’яті загиблих та зниклих безвісти бійців за незалежність України.

    Також 28 серпня буде змінено маршрут автобусів № 119 та тролейбусів № 8, 9, 17, 19, 19Д, 30.

    Читайте також
    Київ громадський транспорт незалежність КМДА
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ