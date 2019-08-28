У Києві сьогодні обмежать рух транспорту на Повітрофлотському проспекті
Обмеження відбудеться у зв’язку з проведення заходу, присвяченого пам’яті загиблих та зниклих безвісти бійців за незалежність УкраїниУ Києві сьогодні обмежать рух транспорту на Повітрофлотському проспекті
28 серпня на Повітрофлотському проспекті тимчасово обмежать рух транспорту.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
«28 серпня з 09:00 до 12:00 на Повітрофлотському проспекті (від Солом’янської площі до Повітрофлотського проспекту, 25) тимчасово обмежать рух транспорту», – йдеться у повідомленні.
Зазначене обмеження відбудеться у зв’язку з проведення заходу, присвяченого пам’яті загиблих та зниклих безвісти бійців за незалежність України.
Також 28 серпня буде змінено маршрут автобусів № 119 та тролейбусів № 8, 9, 17, 19, 19Д, 30.