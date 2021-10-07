Дороги Києва перевантажені. Кличко назвав шляхи вирішення проблеми

Без розбудови автошляхів навколо багатомільйонного міста ми не вирішимо проблеми великого навантаження на дороги в столиці, – наголосив Кличко

Єдиним вирішенням проблеми транзитного транспорту, що прямує через столицю, є будівництво Київської окружної дороги. Про це сказав мер Києва Віталій Кличко під час презентації основних напрямків концепції транспортної та паркувальної політики Києва.

«Велике навантаження на транспортну інфраструктуру Києва створює транзитний транспорт. За даними наших камер, учора Києвом проїхали 4 тисячі 611 вантажних авто. Якщо поставити їх в ряд – це ланцюг приблизно на 92 кілометри, як відстань від Києва, наприклад, до Білої Церкви. Це дуже перенавантажує дороги столиці, наші мости. Бо основний транзитний транспорт через річку Дніпро їде саме через Київ. Найближчий альтернативний міст знаходиться аж в Каневі, – сказав Кличко. – Місто давно говорить, що єдиним вирішенням проблеми транзиту є будівництво Київської окружної дороги. Щоб транспорт не прямував через столицю, ускладнюючи трафік і руйнуючи дороги. Уряд пообіцяв побудувати Київську окружну дорогу до 2025 року. Це – відповідальність держави і її зобов’язання. Ми готові максимально сприяти і допомагати, бо від транзитного транспорту потерпають дороги столиці, кияни, які стоять у заторах, стан екології в місті».

Віталій Кличко презентував основні напрямки концепції транспортної та паркувальної політики Києва. Фото: пресслужба Віталія Кличка

Щоб поліпшити ситуацію, міська влада продовжує працювати над добудовою Великої Кільцевої дороги. Так, до кінця року планують відкрити автосполучення новою ділянкою Великої Кільцевої від проспекту Маршала Рокоссовського до вулиці Богатирської та транспортною розв’язкою на вулиці Богатирській. Це суттєво розвантажить частину вулиць в місті.

«Ми розуміємо, що без розбудови автошляхів навколо багатомільйонного міста ми не вирішимо проблеми великого навантаження на дороги в столиці», – наголосив Кличко.

Також однією з причин заторів у столиці є недостатня на таке число автомобілів кількість мостів, зокрема, через річку Дніпро. Та й їхній стан бажає кращого.

«Більшість столичних мостів не бачили оновлення по 40-50 років. І нам сьогодні доводиться вирішувати цю проблему. Ми оновили міст через Русанівську протоку, ремонтуємо Південний міст, оголосили тендер на проєктування реконструкції мосту Патона. В кінці цього року плануємо відкрити автосполучення з правого на лівий берег Подільсько-Воскресенським мостовим переходом, – сказав Кличко. – Подільсько-Воскресенський мостовий перехід – це масштабний комплекс об’єктів загальною протяжністю 10 км. Роботи там продовжаться і наступного року. Ми з’єднаємо міст з вулицею Оноре де Бальзака та Троєщиною. А потім – з вулицею Алішера Навої на Воскресенці»

Варто зауважити, що в 2015 році на дороги Києва щодня виїжджали майже 620 тисяч авто. А сьогодні муніципальні камери фіксують на автошляхах міста близько 1,06 млн автомобілів щодня. Із них тільки 60% – автівки киян, 30% – авто мешканців передмістя, які працюють у Києві. І ще 10% – це транзитний транспорт, що прямує через столицю.

Як повідомлялося, експерти пропонують три способи зменшення заторів у Києві.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що у 2021 році має розпочатися будівництво Київської обхідної дороги. Вартість проєкту оцінюється у 85 млрд грн, за підрахунками «Укравтодору».