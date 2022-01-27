Снігопад у курортній Анталії заблокував рух на трасах

У Анталії вперше за останні 29 років випав сніг

Туреччину накрила снігова негода

У турецькій курортній провінції Анталія водії транспортних засобів вимушені залишати автівки на трасі через снігопад і неможливість подальшого руху. Про це повідомляє TRT Haber.

«Близько 100 транспортних засобів залишилися на дорозі через раптовий снігопад на автошляху D-400 (дорога державного значення на півдні довжиною 2057 км – ред.) на ділянці між районами Анталії Каш і Демре», – повідомляє телеканал.

Снігопад, який почався в цьому районі несподівано, заблокував рух транспортних засобів.

Тривають роботи з розчищення ділянки дороги від снігу.

У курортній провінції Анталія вперше за останні 29 років випав сніг. Висота снігового покриву в окремих районах досягала 20 см.

That’s a small event for humanity, a big event for the people of Antalya. #Antalya pic.twitter.com/v0LJHf4ilU — Lütfü İrak (@lutfuir) January 25, 2022





Місцеві мешканці пригадують, що останній раз сніг в Анталії був 7 січня 1993 року. Тоді висота снігового покриву досягла 5 см.

Нагадаємо, 25 січня українка розповіла про поневіряння в аеропортах через закриту Туреччину.

Губернатор провінції Стамбул Алі Йерлікай у своєму Twitter повідомив, що через негоду у місті закрито автовокзали, деякі в'їзди, скорочено роботу державних установ.

Раніше повідомлялося, що у світі вирує негода: люди борються з потужними хуртовинами. Авіарейси скасовуються, дерева падають і безліч сімей залишилося без електроенергії.

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