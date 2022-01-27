  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Снігопад у курортній Анталії заблокував рух на трасах

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Анталії вперше за останні 29 років випав сніг - Снігопад у курортній Анталії заблокував рух на трасах
    У Анталії вперше за останні 29 років випав сніг
    фото: trthaber.com

    Туреччину накрила снігова негода

    У турецькій курортній провінції Анталія водії транспортних засобів вимушені залишати автівки на трасі через снігопад і неможливість подальшого руху. Про це повідомляє TRT Haber.

    «Близько 100 транспортних засобів залишилися на дорозі через раптовий снігопад на автошляху D-400 (дорога державного значення на півдні довжиною 2057 км – ред.) на ділянці між районами Анталії Каш і Демре», – повідомляє телеканал.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Снігопад у курортній Анталії заблокував рух на трасах
    Снігопад у курортній Анталії заблокував рух на трасах
    Снігопад у курортній Анталії заблокував рух на трасах

    Снігопад, який почався в цьому районі несподівано, заблокував рух транспортних засобів.

    Тривають роботи з розчищення ділянки дороги від снігу.

    У курортній провінції Анталія вперше за останні 29 років випав сніг. Висота снігового покриву в окремих районах досягала 20 см.


    Місцеві мешканці пригадують, що останній раз сніг в Анталії був 7 січня 1993 року. Тоді висота снігового покриву досягла 5 см.

    Нагадаємо, 25 січня українка розповіла про поневіряння в аеропортах через закриту Туреччину.

    Губернатор провінції Стамбул Алі Йерлікай у своєму Twitter повідомив, що через негоду у місті закрито автовокзали, деякі в'їзди, скорочено роботу державних установ.

    Раніше повідомлялося, що у світі вирує негода: люди борються з потужними хуртовинами. Авіарейси скасовуються, дерева падають і безліч сімей залишилося без електроенергії.

    Читайте також:
    Теги: Туреччина прогноз погоди дороги атмосферне явище Анталія Стамбул аеропорт надзвичайні ситуації снігопад негода
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Снігопад у курортній Анталії заблокував рух на трасах