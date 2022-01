Снігопад у курортній Анталії заблокував рух на трасах

У турецькій курортній провінції Анталія водії транспортних засобів вимушені залишати автівки на трасі через снігопад і неможливість подальшого руху. Про це повідомляє TRT Haber.

«Близько 100 транспортних засобів залишилися на дорозі через раптовий снігопад на автошляху D-400 (дорога державного значення на півдні довжиною 2057 км – ред.) на ділянці між районами Анталії Каш і Демре», – повідомляє телеканал.

Снігопад, який почався в цьому районі несподівано, заблокував рух транспортних засобів.

Тривають роботи з розчищення ділянки дороги від снігу.

У курортній провінції Анталія вперше за останні 29 років випав сніг. Висота снігового покриву в окремих районах досягала 20 см.

