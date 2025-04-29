Головна Київ Новини
search button user button menu button

Комарницький та заступник Кличка планували легалізацію хабарів через онлайн-казино – розслідування

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Комарницький та заступник Кличка планували легалізацію хабарів через онлайн-казино – розслідування
Оленич буцімто обговорював з Комарницьким плани виведення коштів в онлайн-простір
фото з відкритих джерел

Комарницький в оприлюдненій розмові цікавиться в Оленича наявністю достатньої кількості коштів для реалізації «проєкту»

Нове розслідування Bihus.Info викрило розмови між ймовірним «смотрящим» за Києвом Денисом Комарницьким та заступником мера Києва Петром Оленичем щодо створення онлайн-казино як способу легалізації хабарів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на оприлюднене розслідування

З оприлюднених розслідувачами записів випливає, що Оленич обговорював з Комарницьким плани виведення коштів в онлайн-простір, щоб уникнути уваги правоохоронних органів, зокрема НАБУ: «Знаєш, я поступово в інтернет вивожу. Як показала практика, щоб отак, як Прокопів, не попадати, я вирішим не спішити».

Комарницький у свою чергу зауважує, що в Україні можна показати доходи, але «не стільки, скільки треба».

Далі на записах Оленич розповідає про свій шлях до ідеї з онлайн-казино, згадуючи вивчення криптовалют та пошук джерел для «вливання» та «виливання» коштів.

В розмові також фігурує використання криптовалют для легалізації великих сум грошей через Швейцарію. Оленич описує механізм «прогону» сотень мільйонів із комісією у 10-15%.

За словами Оленича, ідея створення онлайн-казино ґрунтується на розумінні цього бізнесу, зокрема згадується приклад казино «Три Сімки». 

Комарницький у розмові цікавиться в Оленича наявністю достатньої кількості коштів для реалізації проєкту, зокрема згадуються суми у 150-160 мільйонів.

Bihus.Info також повідомляє, що у квітні 2023 року на дружину Оленича, яка на той момент проживала у Німеччині,  в Чехії була зареєстрована фірма «Цифрова допомога», вид діяльності якої відповідає онлайн-казино. Відсутність цієї компанії в декларації викликає у журналістів припущення, що вона може бути ключовою ланкою у планованій схемі відмивання коштів.

Нагадаємо, столичні посадовці через фейкові об'єкти нерухомості отримували землі за «туалетною схемою».

У розслідуванні повідомляється, що Комарницький та група представників столичної влади отримували земельні  ділянки за так званою «туалетною схемою». З цією метою вони створили цілий проєкт з кодовою назвою «Торгівля». Суть схеми полягала в тому, щоб приватизувати дрібний об’єкт нерухомості в Києві, а потім через голосування Київради отримати під ним неспівмірно велику земельну ділянку. Схема з часом видозмінилася, оскільки на більшості ділянок, про які йдеться, ніяких будівель взагалі не було.

Депутати Київради та чиновники КМДА шукали комерційно привабливі ділянки в Києві, які можна було б вивести через «туалетну схему». За це в групі на чолі з Комарницьким відповідали в основному заступник Кличка Петро Оленич, заступник директора КП «Київблагоустрій» Олексій Мушта, голова земельної комісії мерії Михайло Терентьєв, а також безпосередні менеджери Комарницького, мовиться в розслідуванні.   

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що бере під особистий контроль питання інвентаризації столичної землі, щоб запобігти так званим «туалетним схемам». 

6 лютого Національне антикорупційне бюро заявило про викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у Київській міській раді та КМДА. Результатом слідчих дій у межах операції «Чисте місто» стало оголошення підозри десятьом особам. Семеро учасників організації затримано.  

Серед підозрюваних – ексдепутат Київської міської ради Денис Комарницький, якого правоохоронці називають керівником злочинної організації. 10 лютого НАБУ оголосило Комарницького у розшук.

7 лютого Київська міськдержадміністрація повідомила про обшуки у справі, що стосується рішень міської влади 2009 року. Тоді головою КМДА був Леонід Черновецький, а лідером фракції Блоку Леоніда Черновецького у Київраді – Денис Комарницький. Того ж дня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи низці столичних чиновників, серед яких заступник голови КМДА Петро Оленич, а також депутати Київради – зокрема голова комісії з питань земельних відносин Михайло Терентьєв і членкиня комісії Олена Марченко.

Після цього мер Києва Віталій Кличко повідомив про кадрові зміни у Київській міській державній адміністрації на тлі резонансної «земельної справи».

22 квітня 2025 року Тимур Ткаченко заявив, що правоохоронці спіймали на хабарі у $15 тис. представника Департаменту земельних ресурсів КМДА. 

Читайте також:

Теги: Київ корупція в Україні КМДА онлайн-казино Денис Комарницький Петро Оленич

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Повідомлено про підозру чотирьом військовослужбовцям, які за гроші перевелися до тилових частин
За $8 тис. переводив військових у тил. Ексвисокопосадовець ЗСУ отримав підозру
1 квiтня, 11:28
На перехресті з круговим рухом водію тролейбуса стало зле
У Києві тролейбус виїхав на зустрічну смугу – водію стало зле
5 квiтня, 16:56
Повітряна тривога у Києві тривала півгодини
Повітряна тривога у Києві тривала півгодини
14 квiтня, 00:09
Потяг прибуде на столичний вокзал із запізненням
У потязі Суми-Київ сталася пожежа: загинув залізничник
18 квiтня, 18:10
Також для придбання свіжих продуктів можна відвідати комунальні ринки
Продукти до святкового столу: у Києві пройдуть Великодні ярмарки
19 квiтня, 06:02
За попередніми даними, посадовець вимагав від фізичної особи-підприємця хабар у розмірі 120 тис. грн за «дозвіл» на незаконну торгівлю підакцизними товарами на території району
У Києві на хабарі затримано чиновника однієї з районних адміністрацій
15 квiтня, 15:21
Найбільші контракти з «Київзеленбудом» отримали п’ять фірм
Хто «пасеться» у столичних парках? Названо фірми, які отримали найбільші контракти «Київзеленбуду» у 2024 році
17 квiтня, 18:35
Мер столиці нагадав, що цього року Київрада вже спрямувала понад 5,5 млрд грн на підтримку сил безпеки та оборони
Ще 1,8 тис. дронів: Кличко передав захисникам на фронт чергову партію допомоги від Києва (фото)
17 квiтня, 17:16
У столичних парках цвіте глід
29 квітня у Києві та області очікуються заморозки на поверхні ґрунту
Вчора, 13:38

Новини

Комарницький та заступник Кличка планували легалізацію хабарів через онлайн-казино – розслідування
Комарницький та заступник Кличка планували легалізацію хабарів через онлайн-казино – розслідування
Суд скасував дозвіл на будівництво скандального ЖК на Осокорках
Суд скасував дозвіл на будівництво скандального ЖК на Осокорках
Голова КМВА за відсутності Кличка терміново скликає Раду оборони Києва
Голова КМВА за відсутності Кличка терміново скликає Раду оборони Києва
Книгарня «Є» припинила співпрацю з видавництвом, звинуваченим у співпраці з окупантами
Книгарня «Є» припинила співпрацю з видавництвом, звинуваченим у співпраці з окупантами
Київ оцифрував документи для відновлення будівлі Спілки письменників
Київ оцифрував документи для відновлення будівлі Спілки письменників
У Києві букет білого бузку продається за неймовірною ціною
У Києві букет білого бузку продається за неймовірною ціною

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
210K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 квітня: ситуація на фронті
76K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 квітня 2025
47K
ГУР назвав окуповану територію, яку Росія найбільше боїться втратити
42K
Якщо чуєте російську мову... Народний артист Бенюк дав пораду українцям
38K
Макрон пояснив, що відбулося між Трампом і Зеленським на похороні Папи Римського
30K
До втечі Януковича з України причетний особистий охоронець Путіна – прокурор

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:58
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
Вчора, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
Вчора, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua