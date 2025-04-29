Комарницький та заступник Кличка планували легалізацію хабарів через онлайн-казино – розслідування

Комарницький в оприлюдненій розмові цікавиться в Оленича наявністю достатньої кількості коштів для реалізації «проєкту»

Нове розслідування Bihus.Info викрило розмови між ймовірним «смотрящим» за Києвом Денисом Комарницьким та заступником мера Києва Петром Оленичем щодо створення онлайн-казино як способу легалізації хабарів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на оприлюднене розслідування.

З оприлюднених розслідувачами записів випливає, що Оленич обговорював з Комарницьким плани виведення коштів в онлайн-простір, щоб уникнути уваги правоохоронних органів, зокрема НАБУ: «Знаєш, я поступово в інтернет вивожу. Як показала практика, щоб отак, як Прокопів, не попадати, я вирішим не спішити».

Комарницький у свою чергу зауважує, що в Україні можна показати доходи, але «не стільки, скільки треба».

Далі на записах Оленич розповідає про свій шлях до ідеї з онлайн-казино, згадуючи вивчення криптовалют та пошук джерел для «вливання» та «виливання» коштів.

В розмові також фігурує використання криптовалют для легалізації великих сум грошей через Швейцарію. Оленич описує механізм «прогону» сотень мільйонів із комісією у 10-15%.

За словами Оленича, ідея створення онлайн-казино ґрунтується на розумінні цього бізнесу, зокрема згадується приклад казино «Три Сімки».

Комарницький у розмові цікавиться в Оленича наявністю достатньої кількості коштів для реалізації проєкту, зокрема згадуються суми у 150-160 мільйонів.

Bihus.Info також повідомляє, що у квітні 2023 року на дружину Оленича, яка на той момент проживала у Німеччині, в Чехії була зареєстрована фірма «Цифрова допомога», вид діяльності якої відповідає онлайн-казино. Відсутність цієї компанії в декларації викликає у журналістів припущення, що вона може бути ключовою ланкою у планованій схемі відмивання коштів.

Нагадаємо, столичні посадовці через фейкові об'єкти нерухомості отримували землі за «туалетною схемою».

У розслідуванні повідомляється, що Комарницький та група представників столичної влади отримували земельні ділянки за так званою «туалетною схемою». З цією метою вони створили цілий проєкт з кодовою назвою «Торгівля». Суть схеми полягала в тому, щоб приватизувати дрібний об’єкт нерухомості в Києві, а потім через голосування Київради отримати під ним неспівмірно велику земельну ділянку. Схема з часом видозмінилася, оскільки на більшості ділянок, про які йдеться, ніяких будівель взагалі не було.

Депутати Київради та чиновники КМДА шукали комерційно привабливі ділянки в Києві, які можна було б вивести через «туалетну схему». За це в групі на чолі з Комарницьким відповідали в основному заступник Кличка Петро Оленич, заступник директора КП «Київблагоустрій» Олексій Мушта, голова земельної комісії мерії Михайло Терентьєв, а також безпосередні менеджери Комарницького, мовиться в розслідуванні.

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що бере під особистий контроль питання інвентаризації столичної землі, щоб запобігти так званим «туалетним схемам».

6 лютого Національне антикорупційне бюро заявило про викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у Київській міській раді та КМДА. Результатом слідчих дій у межах операції «Чисте місто» стало оголошення підозри десятьом особам. Семеро учасників організації затримано.

Серед підозрюваних – ексдепутат Київської міської ради Денис Комарницький, якого правоохоронці називають керівником злочинної організації. 10 лютого НАБУ оголосило Комарницького у розшук.

7 лютого Київська міськдержадміністрація повідомила про обшуки у справі, що стосується рішень міської влади 2009 року. Тоді головою КМДА був Леонід Черновецький, а лідером фракції Блоку Леоніда Черновецького у Київраді – Денис Комарницький. Того ж дня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи низці столичних чиновників, серед яких заступник голови КМДА Петро Оленич, а також депутати Київради – зокрема голова комісії з питань земельних відносин Михайло Терентьєв і членкиня комісії Олена Марченко.

Після цього мер Києва Віталій Кличко повідомив про кадрові зміни у Київській міській державній адміністрації на тлі резонансної «земельної справи».

22 квітня 2025 року Тимур Ткаченко заявив, що правоохоронці спіймали на хабарі у $15 тис. представника Департаменту земельних ресурсів КМДА.