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    Поліція затримала банду «клофелінщиків», одна з жертв якої померла

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    Спецпризначенці затримали злочинне угруповання - Поліція затримала банду «клофелінщиків», одна з жертв якої померла
    Спецпризначенці затримали злочинне угруповання
    Фото: Нацполіція

    Зловмисники обпоювали громадян сильнодіючим препаратом та відбирали їх речі

    Співробітники управління міграційної поліції Києва спільно зі слідчими за процесуального керівництва Київської міської прокуратури та за силової підтримки спецпризначенців КОРДу викрили та затримали п’ятьох осіб за вчинення розбійних нападів на громадян із використанням сильнодіючих лікарських препаратів. Це – четверо чоловіків, 1981, 1986, 1987, 1997 років народження, та жінка, 1980 року народження. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що кожен зі спільників мав чіткий розподіл функцій.

    «Ми з’ясували, що правопорушники знайомилися з громадянами у розважальних закладах та на вулицях і пропонували їм випити алкоголь. У цей момент вони непомітно підсипали у напій потерпілих сильнодіючий лікарський препарат, від якого ті втрачали свідомість. Після цього зловмисники забирали цінні речі та тікали. Також відомо, що від дій правопорушників помер один з потерпілих», – розповів заступник начальника поліції Києва – начальник слідчого управління Дмитро Шумейко.

    Крім того, поліцейські провели чотири обшуки, у тому числі за місцями проживання осіб, причетних до вчинення злочинів. У результаті вилучено флакони та блістери з різними сильнодіючими лікарськими препаратами, а також предмет, схожий на бойову гранату.

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    Поліція затримала банду «клофелінщиків», одна з жертв якої померла
    Поліція затримала банду «клофелінщиків», одна з жертв якої померла
    Поліція затримала банду «клофелінщиків», одна з жертв якої померла
    Поліція затримала банду «клофелінщиків», одна з жертв якої померла
    Поліція затримала банду «клофелінщиків», одна з жертв якої померла
    Поліція затримала банду «клофелінщиків», одна з жертв якої померла
    Поліція затримала банду «клофелінщиків», одна з жертв якої померла
    Поліція затримала банду «клофелінщиків», одна з жертв якої померла

    Фігурантів затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    Розпочаті кримінальні провадження за частиною першою статті 115 (умисне вбивство), частиною другою статті 187 (розбій), частиною третьою статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. За процесуального погодження з Київською міською прокуратурою слідчі готують затриманим повідомлення про підозру та клопотання до суду про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

    Зловмисникам загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал вбивство розслідування
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    Поліція затримала банду «клофелінщиків», одна з жертв якої померла