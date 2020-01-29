Заробляли на онкохворих: у Києві судитимуть лікарів Інституту раку



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Онкологи змушували пацієнтів платити за лікування Фото: Прокуратура Києва

Потерпілими у кримінальному провадженні визнано п'ять громадян

Столичними правоохоронцями завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно службових осіб Національного інституту раку МОЗ України, які підозрюються в організації злочинної схеми власного збагачення за рахунок онкохворих пацієнтів.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що завідувач поліклінічного відділення Національного інституту раку, будучи службовою особою та достовірно знаючи про те, що згідно з чинним законодавством України медична допомога в державних чи комунальних закладах охорони здоров’я надається виключно безоплатно, організував та спільно з лікарем-онкологом інститут створив умови, за яких пацієнти не мали можливості скористатись своїм правом на безоплатне лікування.

Потерпілими у кримінальному провадженні визнано 5 громадян, які проходили лікування у Національному інституті раку та яким завдано матеріальну шкоду на суму близько 40 тис. гривень.

За результатами досудового слідства двом службовим особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 184, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 191 КК України та ч. 2 ст. 27 ч. 1 ст. 184, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 191 КК України відповідно.

Прокуратурою Києва погоджено обвинувальний акт у зазначеному кримінальному проваджені, який скеровано до Голосіївського районного суду Києва для розгляду по суті.