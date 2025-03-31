У Києві та області сьогодні діятиме обмеження руху транспорту

Управління державної охорони попереджає киян про обмеження руху транспорту

31 березня у Києві та Київській області запровадять тимчасові обмеження дорожнього руху через охоронні заходи, пов’язані з візитом іноземних делегацій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Управління державної охорони України.

«Шановні жителі та гості міста Києва! 31 березня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві та Київській області діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху. Просимо врахувати зазначену інформацію під час переміщення», – йдеться у повідомленні.

Військовослужбовці Управління державної охорони спільно з відповідними підрозділами Нацполіції мають право тимчасово обмежувати або забороняти рух транспортних засобів та пішоходів на вулицях і дорогах під час проїзду автомобільним транспортом глав іноземних держав, урядів, парламентів, керівників міжнародних міжурядових організацій та іноземних делегацій, які перебувають в Україні з офіційним візитом.

Також вони можуть не допускати громадян на окремі ділянки місцевості та об’єкти, вимагати від них залишатися на певних місцях або залишити їх відповідно до статті 18 пункту 3 Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» та указу президента України від 3 жовтня 2006 року № 815/2006 «Про впорядкування застосування тимчасових обмежень або заборони дорожнього руху під час проїзду осіб, щодо яких здійснюється державна охорона».

Як повідомлялося, із 5 квітня 2025 року до 5 квітня 2026 року у зв’язку з будівництвом метро на Виноградар закриють рух транспорту частиною просп. Європейського Союзу – від просп. Василя Порика до просп. Свободи. На період обмеження руху внесуть зміни в роботу наземного пасажирського транспорту.

Раніше повідомлялося, що у Подільському районі Києва через будівництво метро на Виноградар з 5 квітня на частині проспекту Європейського Союзу закриють рух транспорту та пішоходів, буде перекрито проїжджу частину та тротуари на ділянці від проспекту Василя Порика до Свободи.