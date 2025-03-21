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Нічна атака на Київщину: пошкодження зафіксовано у чотирьох районах області

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Нічна атака на Київщину: пошкодження зафіксовано у чотирьох районах області
Постраждалих серед населення немає
фото: поліція Київщини/Telegram

Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки

У ніч проти 21 березня Київщина зазнала чергової ворожої атаки. В області активно працювали сили протиповітряної оборони, є збиті ворожі цілі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.    

За інформацією КОВА, постраждалих серед населення немає, влучань в об’єкти критичної інфраструктури не зафіксовано.

Пошкодження внаслідок обстрілу зафіксовано у чотирьох районах області
Пошкодження внаслідок обстрілу зафіксовано у чотирьох районах області
фото: поліція Київщини/Telegram

В наслідок атаки Київська обласна військова адміністрація зафіксувала пошкодження:

  • Броварський район – два приватні будинки та автомобіль. В будівлях вибиті вікна, посічені фасади та пошкоджені дахи.
  • ⁠Обухівський район – автомобіль та гаражне приміщення.
  • ⁠Фастівський район – господарчі будівлі та металевий навіс.
  • ⁠Бориспільський район – приватний будинок.

Повідомляється, що оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.

Нагадаємо, Київ у ніч на 21 березня пережив чергову ніч під атакою ворожих безпілотників. Повітряна тривога тривала понад дві години, сили ППО збили 27 російських безпілотників. На підступах до Києва та в повітряному просторі столиці було зафіксовано 47 ворожих БпЛА. 27 знищено розрахунками протиповітряної оборони. Решта – локаційно втрачені або покинули повітряний простір.

Також вночі ворог масовано атакував Одесу та район ударними безпілотниками. Є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема, житлової багатоповерхівки, торгового центру та магазинів. За попередніми даними, постраждало троє людей, серед них неповнолітня дівчина. Внаслідок російської атаки у трьох локаціях спалахнули потужні пожежі. Також є локальні аварійні відключення електроенергії у Приморському, Пересипському та Київському районах Одеси.

Цієї ж ночі російські терористи завдали ударів по Запорізькому району. Росіяни атакували населені пункти Запорізького району керованими авіабомбами. Поранено 61-річного чоловіка, трьох жінок (50, 54, 55 років) і дитину. Усім надано допомогу.

Теги: обстріл Київщина автомобіль будинок дрон

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