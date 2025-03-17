Під час прогулянки у Києві жінка помітила гранату на дереві

У Києві жінка виявила на дереві предмет, схожий на гранату,

У столиці містяни продовжують знаходити небезпечні предмети

У Києві під час прогулянки жінка помітила підозрілий предмет, схожий на гранату, який застряг у гілках дерева. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на патрульну поліцію Києва.

Повідомляється, що жінка, побачивши смертельно небезпечну знахідку, негайно зателефонувала на спецлінію 112.

Патрульні, які прибули на місце, забезпечили охорону території та викликали вибухотехніків для подальшого з'ясування всіх обставин події.

Поліція нагадує алгоритм дій у разі виявлення підозрілого предмета:

Не наближайтеся та не чіпайте його.

Не намагайтеся самостійно пересувати чи розбирати небезпечну знахідку.

Одразу телефонуйте 112 та чекайте на приїзд поліцейських та вибухотехніків.

Нагадаємо, у Святошинському районі Києва жінка, прибираючи торішнє опале листя, знайшла предмет, схожий на гранату. Жінка виявила підозрілий предмет і повідомила про небезпеку на лінію 112.

Раніше повідомлялося, що у Дніпропетровській області чоловік підірвав гранату, втік з лікарні та погрожував повторним вибухом. Медики прибули на місце події та побачили чоловіка у збудженому стані із важкими травмами: ампутацією кисті та рваними ранами стегна. Як виявилося, вибуховий пристрій здетонував просто у його руках.