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Київ атакували російські безпілотники: що відомо про наслідки

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Київ атакували російські безпілотники: що відомо про наслідки
Інформація про пошкодження і постраждалих внаслідок падіння уламків відсутня
фото з відкритих джерел

Повітряна тривога цієї ночі тривала 3 години 1 хвилину

Сили протиповітряної оборони у ніч проти 13 березня знищили на підступах до Києва 12 російських безпілотників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

Повідомляється, що повітряна тривога цієї ночі тривала 3 години 1 хвилину.

На підступах до столиці було зафіксовано 18 ворожих БПЛА. 12 з них знищено засобами ППО, решта – локаційно втрачені або залишили повітряний простір. 

Інформація про пошкодження і постраждалих внаслідок падіння уламків відсутня, зауважили в КМВА.

Нагадаємо, під ранок росіяни атакували Запоріжжя «Шахедами». За попередньою інформацією, люди не постраждали. Водночас є пошкодження приватного будинку та адмінбудівлі об’єкта критичної інфраструктури.

Частина Херсонської громади лишилася без світла після масованого російського обстрілу.

До слова, російські війська атакували дронами-камікадзе Дніпропетровщину. Через атаку дронів на об'єкти критичної інфраструктури в декількох містах Дніпропетровської області є займання.

Теги: Київ системи ППО обстріл війна дрон

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