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У Білій Церкві мотоцикліст після зіткнення з авто збив жінку на переході

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Білій Церкві мотоцикліст після зіткнення з авто збив жінку на переході
ДТП у Білій Церкві 4 листопада 2026 року
фото: Національна поліція Укрвїни

Внаслідок аварії 53-річну пішохідку та мотоцикліста з тілесними ушкодженнями було госпіталізовано

У Білій Церкві на перехресті вулиць Князя Володимира та Шевченка трапилась дорожньо-транспортна подія. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київської області.

За попередніми даними правоохоронців, 27-річний водій мотоцикла Kovi не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з автомобілем Chevrolet під керуванням 38-річного чоловіка. Внаслідок падіння двоколісний транспорт продовжив рух та збив жінку, яка раптово на заборонений сигнал світлофора вийшла на регульований пішохідний перехід.

Внаслідок аварії 53-річну пішохідку та мотоцикліста з тілесними ушкодженнями було госпіталізовано.

Слідчі Білоцерківського районного управління поліції розпочали розслідування за фактом ДТП, що спричинила потерпілій тілесні ушкодження середньої тяжкості (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України). 

Поліція Київщини закликає водіїв та пішоходів бути уважними та дотримуватися ПДР, щоб уникнути травматизму на дорозі. 

Нагадаємо, в селі Хотянівка трапилась дорожньо-транспортна подія. 37-річний водій, керуючи автомобілем Kia, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та здійснив наїзд на велосипедиста. Правоохоронці попередньо встановили, що 37-річний водій, керуючи автомобілем Kia, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та здійснив наїзд на велосипедиста.

Також у Фастові Київської області внаслідок зіткнення легкового  автомобіля та мотоцикла загинули двоє людей. Ще троє осіб отримали травми, серед них – двоє дітей. Удар був такої сили, що  мотоцикл буквально влетів у салон легкового автомобіля. На місці події рятувальники за допомогою спеціального інструменту деблокували тіла двох загиблих.

Теги: поліція транспорт Київ ДТП

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