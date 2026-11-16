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Жителі Троєщини більше не йдуть пішки: що відбувається на мостах Києва (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Жителі Троєщини більше не йдуть пішки: що відбувається на мостах Києва (відео)
На під’їздах до Південного мосту та мосту Патона у Києві утворилися значні затори
скриншот відео

Розвантажити рух з Троєщини вдалося завдяки відокремленню смуги громадського транспорту та контролю з боку патрульної поліції

У Києві громадський транспорт, що прямує з житлового масиву Троєщина проспектом Романа Шухевича в напрямку Північного мосту, наразі рухається вільно та без заторів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на громадську організацію «Пасажири Києва».

Зазначається, що вранці у понеділок, 16 листопада, тролейбуси, автобуси та маршрутки з тисячами пасажирів безперешкодно проїжджають виділеною смугою. Завдяки цьому киянам більше не доводиться стояти в тривалих тягучках або виходити із салонів і долати частину маршруту пішки.

Розвантажити рух вдалося завдяки відокремленню смуги громадського транспорту пластиковими блоками та контролю з боку патрульної поліції. Водночас в організації зазначають, що окремі водії приватних авто досі намагаються сперечатися з інспекторами на місці, чим частково сповільнюють потік.

Активісти наголошують, що надання пріоритету громадському транспорту під час руху в напрямку пошкодженого Північного мосту дозволяє забезпечити максимальну ефективність перевезень пасажирів із лівого берега на правий.

Водночас, як повідомляють місцеві Telegram-канали, на під’їздах до Південного мосту та мосту Патона у Києві утворилися значні затори. Рух у напрямку обох переправ сильно ускладнений, переповнена навіть смуга для громадського транспорту.

Нагадаємо, у столиці діє тимчасова схема організації дорожнього руху на проспекті Романа Шухевича у напрямку Північного мосту. За даними патрульної поліції Києва, легкові автомобілі, які рухаються проспектом Романа Шухевича у напрямку Північного мосту, мають розвернутися у зворотному напрямку на спеціально організованому розвороті поблизу перехрестя з вулицею Оноре де Бальзака.

Для вантажних транспортних засобів, що прямують у бік Північного мосту, організували тимчасовий розворот на проспекті Романа Шухевича поблизу мосту через річку Десенка. Надалі водії вантажівок мають рухатися у зворотному напрямку та можуть повернути праворуч на Подільський мостовий перехід.

Рух Північним мостом у напрямку з лівого берега на правий дозволений виключно громадському транспорту. У зворотному напрямку – з правого на лівий – можуть рухатися легкові автомобілі та громадський транспорт. Заїзд до парку «Муромець» і торговельних центрів здійснюється виключно з правого берега.

Раніше повідомлялося, що під час ранкової години пік 12 листопада у напрямку з житлового масиву Троєщина десятки автобусів із пасажирами стояли у глухих заторах, а тисячі містян змушені були йти пішки в бік Північного мосту. Попри заборону проїзду для приватного транспорту, на ділянку масово виїжджали легкові авто. Водії сподівалися проскочити пости патрульної поліції, показуючи посвідчення прокуратури, ДСНС, поліції, «Укрзалізниці» тощо, або ж сперечалися з інспекторами, посилаючись на те, що напередодні проїзд був відкритий. 

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Теги: Київ громадський транспорт

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