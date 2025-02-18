У Києві триває боротьба зі снігом

За прогнозом синоптиків, сьогодні, 18 лютого, у столиці мінлива хмарність, без опадів

У Києві триває протиожеледна обробка та розчищення доріг і тротуарів від снігу. До обробки дорожнього покриття задіяні 118 одиниць спецтехніки «Київавтодору», повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Також повідомляється, що 136 дорожників у складі 22 бригад прибирають від снігу та обробляють протиожеледними засобами зупинки громадського транспорту, сходи, вузькі тротуари, пішохідні переходи, мости, спуски і підйоми.

«У зелених зонах і парках доріжки протиожеледними матеріалами посипають 311 працівників та 14 одиниць техніки «зеленбудів». Двори та прибудинкові території обробляють понад три тисячі працівників керуючих компаній, задіяно 18 одиниць техніки», – додали у КМДА.

За прогнозом синоптиків, сьогодні, 18 лютого, у столиці мінлива хмарність, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, температура вдень близько 2-4° морозу.

Влада звернулася до водіїв з проханням бути відповідальними та не залишати свої автомобілі на узбіччях вулиць і доріг, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки. Пішоходів закликали враховувати погодні умови та бути максимально обачними і обережними.

Нагадаємо, сніжна погода триває у Києві з минулої п'ятниці. Столичні інспектори контролю за благоустроєм перевірили своєчасне прибирання територій міста від снігу та накрижень. Зазначається, що особливу увагу під час перевірки інспектори приділяли зупинкам громадського транспорту, тротуарам, переходам, станціям метро тощо. За результатами роботи винесено 442 приписи та складено 74 адміністративних протоколи через несвоєчасне прибирання снігу. Найбільше правопорушень зафіксували у Деснянському та Голосіївському районах, де у кожному винесли по 72 приписи.

До слова, очільник КМВА Тимур Ткаченко заявив, що на наступне засідання Ради оборони Києва окрім інших питань внесе на розгляд відновлення руху Південним мостом для всіх киян Він додав, що наразі потреби закриття Південного мосту немає..