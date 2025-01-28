Столичні комунальники взялися наводити лад довкола озера «Пінгвін»

На озері «Зелене» розпочалися заходи з прибирання та попередження забруднення

Комунальники ухвалили низку рішень щодо покращення ситуації навколо озера, яке місцеві називають «Пінгвін»

На озері «Зелене» у Подільському районі Києва встановлять камери відеоспостереження. Це дасть можливість комунальникам завчасно запобігати забрудненню водойми. Про це повідомили у комунальному підприємстві «Плесо».

Також було ініційовано співпрацю з комунальним підприємством «Інформатика» з метою вирішення нагальної проблеми незаконного сміттєзвалища, розташованого поблизу озера «Зелене». В рамках міської програми «Електронна столиця» планується впровадження системи відеоспостереження, яка дозволить здійснювати постійний моніторинг стану території та виявляти порушників.

У «Плесо» ухвалили низку рішень щодо покращення ситуації навколо озера, яке місцеві називають «Пінгвін»:

Схили озера мають розчистити від сміття;

На території встановлять систему відеонагляду для моніторингу;

У власників приватних будинків по вулиці Фруктовій, які прилягають до озера, перевірять договори про вивезення твердих побутових відходів.

На думку комунальників, ці заходи дозволять запобігти скупченню сміття біля водойми та вирішити проблему їхньої утилізації.

На озері «Зелене» розпочалися заходи з прибирання та попередження забруднення фото: КП «Плесо»

На озері «Зелене» розпочалися заходи з прибирання та попередження забруднення фото: КП «Плесо»

Нагадаємо, у Києві перед судом постане екскерівник КП «Плесо», який допустив безпідставну трату коштів у розмірі 700 тис. грн на доопрацювання проєкту благоустрою озера Синє. Про це повідомила Київська міська прокуратура. Слідство встановило, що у грудні 2019 року підозрюваний, не отримавши результатів відповідних експертних звітів щодо розгляду документації за проєктом «Розчистка та благоустрій озера Синє у Подільському районі», безпідставно уклав договір щодо доопрацювання проєкту благоустрою озера.