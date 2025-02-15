На Київщині поліціянти затримали молодика, який переплутав їхню автівку з туалетом

Молодики вирішили похуліганити біля поліцейського авто, тепер їм загрожує п'ять років позбавлення волі

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за вчинення хуліганських дій

На Київщині молодий чоловік справив природні потреби на бампер службової автівки правоохоронців. У той час його знайомий знімав подію на телефон. Відповідний відеоролик поліціянти виявили під час моніторингу соціальних мереж, інформує Головне управління Національної поліції у Київській області.

Правоохоронці встановили, що 14 лютого наряд групи реагування патрульної поліції Бориспільського управління поліції Київщини прибув на виклик з приводу вчинення крадіжки та, припаркувавши авто, вирушив на відпрацювання події. Так, помітивши відсутність правоохоронців, один з молодиків вирішив вчинити хуліганські дії.

Працівники поліції встановили особи чоловіків. Ними виявилися 20 та 22-річні місцеві мешканці. Одного із молодиків затримано у процесуальному порядку.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за вчинення хуліганських дій (ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України). Вчинок заради хайпу може обернутися для затриманого пʼятьма роками обмеження волі.

Нагадаємо, поліція Київщини розслідує смертельну дорожньо-транспортну пригоду у Бучанському районі, внаслідок якої один чоловік загинув, троє потерпілих.

Також на Київщині 250-кілограмовому чоловікові знадобилася допомога семи рятувальників.