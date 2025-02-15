На Київщині поліціянти затримали молодика, який переплутав їхню автівку з туалетом
Поліцейські відкрили кримінальне провадження за вчинення хуліганських дій
На Київщині молодий чоловік справив природні потреби на бампер службової автівки правоохоронців. У той час його знайомий знімав подію на телефон. Відповідний відеоролик поліціянти виявили під час моніторингу соціальних мереж, інформує Головне управління Національної поліції у Київській області.
Правоохоронці встановили, що 14 лютого наряд групи реагування патрульної поліції Бориспільського управління поліції Київщини прибув на виклик з приводу вчинення крадіжки та, припаркувавши авто, вирушив на відпрацювання події. Так, помітивши відсутність правоохоронців, один з молодиків вирішив вчинити хуліганські дії.
Працівники поліції встановили особи чоловіків. Ними виявилися 20 та 22-річні місцеві мешканці. Одного із молодиків затримано у процесуальному порядку.
Поліцейські відкрили кримінальне провадження за вчинення хуліганських дій (ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України). Вчинок заради хайпу може обернутися для затриманого пʼятьма роками обмеження волі.
Нагадаємо, поліція Київщини розслідує смертельну дорожньо-транспортну пригоду у Бучанському районі, внаслідок якої один чоловік загинув, троє потерпілих.
Також на Київщині 250-кілограмовому чоловікові знадобилася допомога семи рятувальників.
Коментарі — 0