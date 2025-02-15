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На Київщині поліціянти затримали молодика, який переплутав їхню автівку з туалетом

Надія Карбунар
glavcom.ua
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На Київщині поліціянти затримали молодика, який переплутав їхню автівку з туалетом
Молодики вирішили похуліганити біля поліцейського авто, тепер їм загрожує п'ять років позбавлення волі
фото з відкритих джерел

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за вчинення хуліганських дій

На Київщині молодий чоловік справив природні потреби на бампер службової автівки правоохоронців. У той час його знайомий знімав подію на телефон. Відповідний відеоролик поліціянти виявили під час моніторингу соціальних мереж, інформує Головне управління Національної поліції у Київській області.

Правоохоронці встановили, що 14 лютого наряд групи реагування патрульної поліції Бориспільського управління поліції Київщини прибув на виклик з приводу вчинення крадіжки та, припаркувавши авто, вирушив на відпрацювання події. Так, помітивши відсутність правоохоронців, один з молодиків вирішив вчинити хуліганські дії.

Працівники поліції встановили особи чоловіків. Ними виявилися 20 та 22-річні місцеві мешканці. Одного із молодиків затримано у процесуальному порядку.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за вчинення хуліганських дій (ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України). Вчинок заради хайпу може обернутися для затриманого пʼятьма роками обмеження волі.

Нагадаємо, поліція Київщини розслідує смертельну дорожньо-транспортну пригоду у Бучанському районі, внаслідок якої один чоловік загинув, троє потерпілих. 

Також на Київщині 250-кілограмовому чоловікові знадобилася допомога семи рятувальників. 

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Теги: телефон поліція чоловік обмеження Київ Київщина

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