У Києві можуть відкрити Південний міст для усіх автівок без перепусток

Рух Південним мостом у столиці можуть відновити для всіх

Відповідно до протоколу Ради оборони Києва проїзд Південним мостом дозволений тільки окремим категоріям транспорту або транспорту зі спеціальною перепусткою

Очільник КМВА Тимур Ткаченко заявив, що на наступне засідання Ради оборони Києва окрім інших питань внесе на розгляд відновлення руху Південним мостом для всіх киян.

Він додав, що наразі потреби закриття Південного мосту немає.

«Напередодні вчергове розігрався скандал з перепустками для руху під час комендантської години. Але пропускний режим діє не лише вночі, але й в день – на обʼєктах, важливих для функціонування міста, для киян. Як приклад – Південний міст. Будемо і тут відновлювати нормальне сполучення між правим та лівим берегом», – написав він

Ткаченко зазначив, що можливо під час руху Південним мостом слід забезпечити додаткове регулювання руху, але загалом є розуміння, що обмеження можна послабити.

Відомо, що Південний міст перекрили ще у березні 2022 року під час наступу росіян на Київ. Але офіційно Рада оборони Києва ухвалила рішення про закриття Південного мосту для приватного транспорту на невизначений термін лише 21 червня 2022 року. Відповідне рішення було зафіксоване у протоколі Ради оборони.

Обмеження на пересування Південним мостом почало діяти о 00:00 22 червня 2022 року. А контроль за виконанням рішення Ради оборони міста поклали на комендатуру Києва.

Причина та підстави для закриття мосту не пояснювалися, але в місцевій владі декілька разів заявляли, що такі обмеження потрібні для забезпечення безпеки в Києві.

Відповідно до протоколу Ради оборони Києва проїзд Південним мостом дозволений військовому транспорту, транспорту екстрений та аварійних служб, громадському транспорту, транзитним вантажівкам, а також транспорту зі спеціальною перепусткою.

Під час повітряних тривог Південний міст закритий для всіх. З 11 квітня 2022 року в Києві було відкрито Південний міст для всього транспорту.