У Києві на Глибочицькій з 1 лютого через ремонт колій припиняється рух трамваїв (схема)

Під час ремонту можливе тимчасове перенесення зупинок громадського транспорту на вул. Глибочицькій

Рух трамваїв №№ 14, 18 буде припинено до завершення ремонтних робіт

У Києві з 1 лютого на вулиці Глибочицькій починається ремонт трамвайних колій, відповідно рух трамваїв №№ 14, 18 припиняється. Пасажирів буде перевозити тимчасовий автобусний маршрут № 14Т. Про це йдеться в повідомленні КП «Київпастранс».

Як повідомили у комунальному підприємстві, з 1 лютого на вул. Глибочицькій розпочинається ремонт зношених трамвайних колій на ділянці від вул. Січових Стрільців до вул. Нижній Вал.

Відповідно рух трамваїв №№ 14, 18 буде припинено до завершення ремонтних робіт.

Зазначається, що для забезпечення перевезення пасажирів:

запроваджується тимчасовий автобусний маршрут № 14Т: «Проспект Відрадний – Контрактова площа».

збільшується кількість трамваїв на маршруті № 15 «Проспект Відрадний – вул. Старовокзальна».

Крім того пасажирів попереджають про можливе тимчасове перенесення зупинок громадського транспорту на вул. Глибочицькій.

Під час ремонту можливе тимчасове перенесення зупинок громадського транспорту на вул. Глибочицькій інфографіка КП «Київпастранс»

Нагадаємо, Рада оборони Києва на одному з найближчих засідань обговорить зупинку транспорту під час повітряної тривоги в столиці. Про це повідомив керівник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко. Зазначається, що відповідна дискусія відбулася ще 29 січня, однак Ткаченко вважає, що жодних задокументованих аналітичних обґрунтувань цього рішення йому не надали. Ткаченко наголосив, що КМВА відкрита до співпраці з експертним та громадським середовищем для розробки інструментів, які «покладуть край транспортному колапсу».

Зауважимо, що Київ – це єдине місто в Україні, де зупиняють громадський транспорт під час повітряних тривог.

До слова, мер Кличко розкритикував слова начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, який раніше заявив про напрацювання алгоритму руху наземного громадського транспорту під час повітряної тривоги. Глава КМДА назвав подібні висловлення «популізмом».