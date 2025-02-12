Столиця під атакою балістики

Вночі 12 лютого у Києві пролунала серія вибухів. Мер столиці написав про роботу ППО.

Сигнал повітряної тривоги пролунав у Києві о 04:27. Через декілька хвилин було чути серію вибухів.

У повітряних Силах ЗСУ попередили про застосування балістики з північного сходу. Мер столиці Віталій Кличко написав, що працює ППО.

«Внаслідок ворожої атаки зафіксовано влучання уламків та загорання у Голосіївському та Подільському районах. Інформація щодо постраждалих встановлюється, на місце прямують служби. Будь ласка, залишайтесь в безпечних місцях до відбою», – повідомляють у КМВА.

Ракетний удар по столиці прокоментував керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

«Росія здійснила ракетний удар по Києву та Київщині, ППО /ПРО працювала по балістиці. Ось так путін хоче завершення війни», – написав Єрмак.

За інформацією Кличка, екстренні служби викликали у Солом’янський, Святошинський, Голосіївській та Подільський райони міста.

За повідомленням КМВА, у Соломʼянському та Святошинському районі загорання на дахах житлових будинків.

Актуальна карта повітряних тривог має такий вигляд: