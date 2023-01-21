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«Руській мір» не пропустили до Естонії: прикордонники змусили росіян зафарбувати написи

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
«Руській мір» не пропустили до Естонії: прикордонники змусили росіян зафарбувати написи
Естонські прикордонники змусили росіян зафарбувати написи «руській мір» на вагонах із мазутом
фото: Департамент поліції та прикордонної охорони Естонії

Написи «русский мир» були зафарбовані синім кольором

Естонські прикордонники змусили бригаду російського товарного поїзда, який перевозив цистерни з мазутом, зафарбувати фразу «русский мир», написану на них. Про це йдеться на сторінці місцевої префектури у Facebook.

Повідомляється, що на залізничний прикордонний пункт Койдула з Росії прибув потяг, який перевозив мазут. На чотирьох цистернах складу було нанесено текст «русский мир», і прикордонники вирішили не пускати його до Естонії в такому вигляді.

У відповідь на запевнення співробітників бригади поїзда про те, що вони виконують свою роботу і нічого не знають про написи, прикордонники дали зрозуміти, що для подальшого руху складу потрібно замазати фарбою.

Згодом написи «русский мир» були зафарбовані синім кольором.

«Коли кремлівський режим по-звірячому вбиває громадянське населення України, ми за жодних обставин не приймаємо публічного показу символів агресора. Слава Україні!", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Росія має до 1 лютого 2023 року скоротити кількість співробітників свого посольства в Таллінні (Естонія).

У результаті рішення чисельність співробітників посольства РФ має бути скорочена до 8 дипломатів та 15 адміністративно-технічних та обслуговуючих працівників.

Теги: русский мир населення Facebook потяг Естонія росія прикордонники

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