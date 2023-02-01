Вечірки з наркотиками та ґвалтуванням. Шестеро фігурантів отримали повістки

Двом учасникам гучних вечірок вручили підозри

Правоохоронці повідомили про підозру двом фігурантам гучних вечірок у Києві, на яких молодики накачувати снодійним та принижувати дівчат. Про це повідомляє Нацполіція, передає «Суспільне».

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Ще шістьом фігурантам вручили повістки до військкомату.

Нагадаємо, у Києві з’явилася група молодих хлопців, які називають себе «криптани з Франика». Вони влаштовують вечірки, де нібито накачують дівчат алкоголем і транквілізатором «Ксанакс», а потім «показують світу шл*х». Кадри насильства хлопці поширюють у соціальних мережах та закритих каналах Telegram.

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Сьогодні правоохоронці провели обшуки в організаторів вечірок. У рамках розпочатого кримінального провадження проводяться необхідні слідчі та розшукові заходи у столиці та ще одному регіоні держави.

Згодом заступниця глави МВС Катерина Павліченко розповіла, що в історії про гучні вечірки у Києві, на яких молодики накачувати снодійним та принижувати дівчат, найбільше шокують коментарі, в яких звинувачують потерпілих у тому, що сталося. Вона також закликала усіх, хто постраждав або став свідком насильства, не замовчувати та повідомляти про це поліцію.