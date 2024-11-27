У Києві вибухи, працює ППО

Столиця переживає чергову атаку дронів

В ніч на 27 листопада у Києві чути звуки вибухів. В місті працює ППО та збиває ворожі дрони. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

«В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги» – написав Сергій Попко, начальник КМВА.

Нагадаємо, у Києві та низці областей України станом на 01:39 оголошену повітряну тривогу через ворожі БпЛА.

Також у ніч на 26 листопада уламки збитих дронів упали в чотирьох районах Київщини. Пошкоджені приватні будинки, житлові багатоповерхівки, господарче приміщення, гаражі та автомобіль.

Як стало відомо, проти ночі 26 листопада Російська Федерація випустила по Україні 188 ударних дронів. Це рекордна кількість безпілотників, яку запускав ворог

Крім того, в ніч на 26 листопада російські загарбники вдарили по електроінфраструктурі Тернополя. Через це в місті тимчасово не курсуватимуть тролейбуси.

До слова, 27 листопада відключення світла діятимуть починаючи з 7:00 до 20:00. Буде застосована одна черга відключень.