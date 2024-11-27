Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві вибухи, працює ППО

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Києві вибухи, працює ППО
фото з відкритих джерел

Столиця переживає чергову атаку дронів

В ніч на 27 листопада у Києві чути звуки вибухів. В місті працює ППО та збиває ворожі дрони. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

«В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги» – написав Сергій Попко, начальник КМВА.

Нагадаємо, у Києві та низці областей України станом на 01:39 оголошену повітряну тривогу через ворожі БпЛА.

Також у ніч на 26 листопада уламки збитих дронів упали в чотирьох районах Київщини. Пошкоджені приватні будинки, житлові багатоповерхівки, господарче приміщення, гаражі та автомобіль.

Як стало відомо, проти ночі 26 листопада Російська Федерація випустила по Україні 188 ударних дронів. Це рекордна кількість безпілотників, яку запускав ворог

Крім того, в ніч на 26 листопада російські загарбники вдарили по електроінфраструктурі Тернополя. Через це в місті тимчасово не курсуватимуть тролейбуси. 

До слова, 27 листопада відключення світла діятимуть починаючи з 7:00 до 20:00. Буде застосована одна черга відключень.

Теги: вибух росія окупанти Київ війна Україна ворог системи ППО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Розвідка повідомила, що близько 4 тис. північнокорейських військових, які нині перебувають у Росії, отримують $800 на місяць
КНДР відправляє на війну проти України молодь? Деталі від розвідки Південної Кореї
29 жовтня, 20:59
Ситуація на фронті станом на 2 листопада
Карта бойових дій в Україні станом на 2 листопада 2024 року
2 листопада, 00:00
11 листопада Росіяни підірвали Тернівську дамбу Курахівського водосховища
Підрив дамби Курахівського водосховища: влада повідомила про наслідки
12 листопада, 16:48
Ситуація на фронтах станом на 16 листопада
ЗСУ мали певний успіх на Курщині та біля Курахового – карти ISW
16 листопада, 05:41
Росіяни застосовують особливі дрони проти України
Росіяни в Україні використовують дрони з термобаричним зарядом – Associated Press
17 листопада, 01:30
На Брянщині горять артилерійські склади
Під Брянськом палають склади боєприпасів
19 листопада, 07:32
На зараз у Кривому Розі відомо про двох постраждалих
Ракетна атака на Кривий Ріг: влада повідомила про кількість та стан поранених (оновлено)
21 листопада, 14:45
Гроссі зауважив про те, що впродовж кількох днів станція двічі втрачала зв'язок з єдиною лінією електропередач напругою 750 кіловольт
Гендиректор МАГАТЕ зробив заяву щодо роботи Запорізької АЕС
22 листопада, 13:42
Силами та засобами Сил оборони виявлено та знищено понад десяток російських БпЛА, які загрожували Києву
Київ пережив чергову атаку дронів: влада повідомила подробиці
Вчора, 07:37

Новини

У Києві вибухи, працює ППО
У Києві вибухи, працює ППО
Мешканці деяких районів Києва матимуть проблеми з водою
Мешканці деяких районів Києва матимуть проблеми з водою
В Україні масштабна повітряна тривога тривала майже пів години
В Україні масштабна повітряна тривога тривала майже пів години
Під вартою опинився агент РФ, який вчинив теракт у центрі Києва
Під вартою опинився агент РФ, який вчинив теракт у центрі Києва
Руйнування садиби Зеленських у Києві: Верховний Суд відхилив скаргу департаменту КМДА
Руйнування садиби Зеленських у Києві: Верховний Суд відхилив скаргу департаменту КМДА
Нічна атака на Київщину: уламки дронів упали в чотирьох районах (фото)
Нічна атака на Київщину: уламки дронів упали в чотирьох районах (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
111K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 листопада: ситуація на фронті
111K
Третя світова почнеться? Тімоті Снайдер розʼяснив новий задум Путіна
40K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 листопада 2024
9803
Зрадниця Марченко похизувалась тим, як провела літо на окупованих територіях
7353
Що буде, якщо РФ вдарить по будівлі Верховної Ради? Нардеп відповів
6538
Стратегічні бомбардувальники ВПС США помічені у небі над Фінляндією

Новини

У Києві та низці областей повітряна тривога тривала до двох годин
Сьогодні, 03:28
27 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
ЄБРР ніколи не заявляв про неготовність фінансувати ДТЕК Ахметова – офіційна заява банку
Вчора, 16:48
Енергетики ДТЕК вчергове потрапили під обстріл на Дніпропетровщині
Вчора, 13:00
Авіакатастрофа у Литві: падіння вантажного літака зафіксовано на відео
Вчора, 06:25
Невелика хмарність: прогноз погоди на 26 листопада
Вчора, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua