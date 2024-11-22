Гендиректор МАГАТЕ зробив заяву щодо роботи Запорізької АЕС

Гроссі зауважив про те, що впродовж кількох днів станція двічі втрачала зв'язок з єдиною лінією електропередач напругою 750 кіловольт

Гроссі наголосив, що ЗАЕС «продовжує стикатися з проблемами, не в останню чергу через вразливість її обмежених ліній зовнішнього енергопостачання»

До того часу, поки ситуація з ядерною та фізичною ядерною безпекою на окупованій Росією Запорізькій АЕС залишається під загрозою, жоден з її реакторів не має бути перезапущений. Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляє Укрінформ.

«Усі шість реакторів (Запорізької АЕС. – «Главком») залишаються в стані «холодного зупину», і агентство продовжує дотримуватися позиції, що жоден реактор не має бути перезапущений доти, доки ситуація з ядерною та фізичною ядерною безпекою на Запорізькій АЕС залишається під загрозою», – сказав Гроссі.

Він наголосив, що ЗАЕС «продовжує стикатися з проблемами, не в останню чергу через вразливість її обмежених ліній зовнішнього енергопостачання».

Крім того, Гроссі зауважив про те, що впродовж кількох днів станція двічі втрачала зв'язок з єдиною лінією електропередач напругою 750 кіловольт (кВ), що залишилася в експлуатації.

Нагадаємо, Росія дозволяє експертам Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) працювати на окупованій Запорізькій АЕС, допоки вважає це доцільним. Доступ до станції можуть обмежити. Про це повідомляється з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ РФ.

Раніше МАГАТЕ ухвалила резолюцію під час генеральної конференції та вимагає від Росії негайно покинути територію Запорізької атомної станції та деокупувати її.

Також стало відомо, що через російські обстріли пошкоджено одну з двох ліній електропостачання ЗАЕС. Існує ризик втрати зовнішнього живлення для охолодження реакторів у разі пошкодження другої лінії.

Раніше представники МАГАТЕ обговорили із окупантами, які контролюють ЗАЕС, новий аварійний план, який має набути чинності до кінця вересня.

До слова, МАГАТЕ рекомендує не перезапускати реактори Запорізької АЕС, поки триває війна. Ситуація на Запорізькій атомній електростанції залишається нестабільною.