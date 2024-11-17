Росіяни в Україні використовують дрони з термобаричним зарядом – Associated Press

Дрони з небезпечною начинкою росіяни маскують як БпЛА-пустишки

Російські війська почали використовувати безпілотники з термобаричними зарядами для атак на Україну. Їх маскують під безпілотники-пустишки. Як повідомляє розслідування Associated Press, і бойові, і беззбройні дрони розробляються на заводі в особливій економічній зоні «Алабуга» в Татарстані.

Термобаричними називаються боєприпаси, що викликають об'ємний вибух. Вони розпилюють горючі речовини у вигляді аерозолю і підривають утворене газове хмара. Як зазначає AP, під час використання таких боєприпасів травми можуть отримати навіть ті люди, які знаходяться поза межами початкового вибуху. Це може призвести до колапсу легень, пошкодження мозку і розтрощених очей.

Згідно з інформацією AP, наприкінці 2022 року російські військові розробили план атак на Україну, який назвали «Операція Хибна мета». Суть його полягала в запуску озброєних безпілотників разом з десятками дронів-пустишок, заповнених тканинами та пінопластом, щоб створити у українських сил «відчуття повної невизначеності». На радарах ці дрони виглядають однаково.

AP повідомляє, що завод у «Алабузі» почав виробляти дрони-приманки на початку 2024 року, і зараз випускає близько 40 беззбройних безпілотників і 10 бойових щодня. Російські війська почали використовувати дрони з термобаричними зарядами цього літа.

До слова, у місті Людиново Калузької області (РФ) сьогодні вранці, 16 листопада, стався вибух внаслідок повітряної атаки. У цьому населеному пункті знаходиться нафтобаза «Калуганефтепродукт», яка вже неодноразово ставала мішенню для ударів дронів.

Нагадаємо, в ніч на 20 жовтня в кількох регіонах Росії діяли сили та засоби протиповітряної оборони у зв'язку з появою безпілотників. Повідомляється про вибухи та пожежі.

До слова, вночі 16 листопада ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку в Києві. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко у Телеграм.