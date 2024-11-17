Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни в Україні використовують дрони з термобаричним зарядом – Associated Press

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни в Україні використовують дрони з термобаричним зарядом – Associated Press
Росіяни застосовують особливі дрони проти України
Фото: Армія Інформ

Дрони з небезпечною начинкою росіяни маскують як БпЛА-пустишки

Російські війська почали використовувати безпілотники з термобаричними зарядами для атак на Україну. Їх маскують під безпілотники-пустишки. Як повідомляє розслідування Associated Press, і бойові, і беззбройні дрони розробляються на заводі в особливій економічній зоні «Алабуга» в Татарстані.

Термобаричними називаються боєприпаси, що викликають об'ємний вибух. Вони розпилюють горючі речовини у вигляді аерозолю і підривають утворене газове хмара. Як зазначає AP, під час використання таких боєприпасів травми можуть отримати навіть ті люди, які знаходяться поза межами початкового вибуху. Це може призвести до колапсу легень, пошкодження мозку і розтрощених очей.

Згідно з інформацією AP, наприкінці 2022 року російські військові розробили план атак на Україну, який назвали «Операція Хибна мета». Суть його полягала в запуску озброєних безпілотників разом з десятками дронів-пустишок, заповнених тканинами та пінопластом, щоб створити у українських сил «відчуття повної невизначеності». На радарах ці дрони виглядають однаково.

AP повідомляє, що завод у «Алабузі» почав виробляти дрони-приманки на початку 2024 року, і зараз випускає близько 40 беззбройних безпілотників і 10 бойових щодня. Російські війська почали використовувати дрони з термобаричними зарядами цього літа.

До слова, у місті Людиново Калузької області (РФ) сьогодні вранці, 16 листопада, стався вибух внаслідок повітряної атаки. У цьому населеному пункті знаходиться нафтобаза «Калуганефтепродукт», яка вже неодноразово ставала мішенню для ударів дронів. 

Нагадаємо, в ніч на 20 жовтня в кількох регіонах Росії діяли сили та засоби протиповітряної оборони у зв'язку з появою безпілотників. Повідомляється про вибухи та пожежі. 

До слова, вночі 16 листопада ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку в Києві. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко у Телеграм.

Читайте також:

Теги: вибух армія завод військові розслідування боєприпаси росіяни дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На бійців, які виконують завдання на території держави-агресора поширюється пільги на оподаткування військовим збором
Уряд вніс правки у постанови, які регламентують виплати військовим
15 листопада, 15:17
Комісар ЕКОВАС зробив скандальну заяву на полях міністерської конференції Форуму партнерства Росія - Африка в Сочі 9-10 листопада
Комісар африканської організації звинуватив Україну в «державному тероризмі». Реакція МЗС
13 листопада, 12:33
Унаслідок атаки балістики у Києві зафіксоване влучання
Перша масована атака за останні 73 дні: деталі ранкового обстрілу столиці
13 листопада, 09:12
Після того, як «Главком» звернувся із запитами до столичної влади про ситуацію з недобудованими сходами, роботи у парку «Нивки» спішно відновилися
Ціна деяких будматеріалів завищена у... 15 разів. Поліція втрутилася в ремонт парку «Нивки»
12 листопада, 19:43
Ірина Цибух загинула у травні 2024 року на Харківщині під час виконання бойового завдання. Дівчині було 25 років
Парамедикиня Ірина Цибух посмертно нагороджена відзнакою за жіноче лідерство
6 листопада, 08:58
Військові ЗСУ повідомили про важкі бої на Куп'янському напрямку
Ворог цілодобово штурмує на Куп'янському напрямку, щоб вийти до річки Оскіл – ЗСУ
1 листопада, 03:44
Блінкен додав, що росіяни навчають солдатів із КНДР артилерії, БпЛА, базовим піхотним операціям, зокрема, з розчищенням окопів
Блінкен заявив про вісім тисяч військових із КНДР у Курській області Росії
31 жовтня, 21:02
Внаслідок атаки у багатоповерхівці на Солом’янці виникла пожежа в кількох квартирах на другому та третьому поверхах
Чорні стіни, відірвана батарея: у мережі з'явилося відео із понівеченої квартири на Солом'янці
30 жовтня, 09:03
Ізраїль завершив операцію в Ірані
Ізраїль оголосив про завершення операції в Ірані
26 жовтня, 07:20

Події в Україні

Росіяни в Україні використовують дрони з термобаричним зарядом – Associated Press
Росіяни в Україні використовують дрони з термобаричним зарядом – Associated Press
Карта бойових дій в Україні станом на 17 листопада 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 17 листопада 2024 року
У столиці та низці областей удруге за вечір оголошували повітряну тривогу
У столиці та низці областей удруге за вечір оголошували повітряну тривогу
Становище російського війська гірше, ніж здається – CNN
Становище російського війська гірше, ніж здається – CNN
У Києві та низці областей через ракетну небезпеку годину тривала повітряна тривога
У Києві та низці областей через ракетну небезпеку годину тривала повітряна тривога
Музикантів відомої української співачки мобілізували перед концертом
Музикантів відомої української співачки мобілізували перед концертом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
103K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 листопада: ситуація на фронті
37K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 листопада 2024
28K
Прогноз магнітних бур на 16-18 листопада: якою буде сонячна активність
27K
Командир аеромобільного батальйону розповів, за що йому пропонував гроші полонений окупант
9708
Лідери провідних країн підтримали право України на самозахист та видали спільну заяву
8134
Утік і заробляє на російськомовних піснях. Музичний оглядач викрив Сергія Бабкіна

Новини

17 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
«Ціни вдвічі вищі, ніж у Європі». Тимошенко оголосила війну аптечній мафії
Вчора, 13:45
Чому американці обрали Трампа? Ексочільниця МОЗ Уляна Супрун знайшла пояснення
Вчора, 07:00
Росіяни вдарили дронами по Києву, до України прибув глава МЗС Японії: головне за ніч
Вчора, 06:50
Хмарно з проясненнями і без опадів: прогноз погоди на 16 листопада
Вчора, 06:00
Тривога у Києві тривала майже три години
Вчора, 04:07

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua