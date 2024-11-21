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Росіяни атакували Кривий Ріг, є поранені (оновлено)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Росіяни атакували Кривий Ріг, є поранені (оновлено)
На зараз у Кривому Розі відомо про двох постраждалих
фото: Сергій Лисак, Telegram

 Внаслідок обстрілу Кривого Рогу постраждали 15 осіб

Російські війська атакували Кривий Ріг, частково зруйнована адмінбудівля, пошкоджені дві житлові двоповерхівки, є постраждалі. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram. 

«Атака на Кривий Ріг. На зараз відомо про двох постраждалих. Це 32-річний чоловік та 24-річна жінка. Вони у лікарні в стані середньої тяжкості. Частково зруйнована адмінбудівля. Пошкоджені дві житлові двоповерхівки», – повідомив Лисак.

Оновлення. Об 11:39 Лисак повідомив, що кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до 15 осіб. Серед них двоє підлітків. 17-річний хлопець госпіталізований. Ще одному юнаку, якому 16 років, допомогу надали на місці. Загалом госпіталізовані дев'ятеро людей.

Нагадаємо, зранку, 21 листопада, Росія також атакувала Дніпро. Внаслідок чого поранення отримали дві людини. Рятувальники ДСНС зауважують, що окупанти пошкодили будівлю центру реабілітації для людей з інвалідністю. Частково зруйновано котельню, вибито вікна.

20 листопада 2024 року, о 22:00, збройні сили Російської Федерації завдали удару по місту Костянтинівка на Донеччині. За попередньою інформацією, ворог скинув на населений пункт дві авіабомби «ФАБ-250» із уніфікованим модулем планерування і корекції. Один із засобів ураження поцілив по житловому кварталу. Внаслідок атаки поранення дістали п'ять жінок віком від 18 до 75 років та 56-річний чоловік. На момент атаки вони перебували у своїх оселях.

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