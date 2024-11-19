Під Брянськом палають склади боєприпасів
Мережею шириться відео пожежі на складах боєприпасів у Росії
Під Брянськом палає 67 склад зберігання боєприпасів та ракетного озброєння. Про це повідомляють моніторингові канали та російські пабліки.
«Схоже, палають склади Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ. Там зберігаються боєприпаси та техніка», – йдеться в повідомленні українських пабліків.
💥💥💥У Брянській області пролунав сильний вибух з подальшою пожежою на 67-му арсеналі ГРАУ (Головне ракетно-артилерійське управління) РФ pic.twitter.com/xROyYFhPFJ— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 19, 2024
Російські блогери стверджують, що наразі в Брянській області працюють системи ППО по безпілотниках.
Росіян як завжди повідомляють про ліквідацію БпЛА.
«Безпілотний літальний апарат літакового типу був виявлений і знищений силами ППО Міністерства оборони РФ. Постраждалих і руйнувань немає. На місці працюють оперативні та екстрені служби», – повідомив Телеграм-канал «Брянск сейчас».
До слова, у ніч на 28 серпня у Россошанському районі Воронезької області після атаки безпілотника виникла пожежа поблизу вибухонебезпечних об'єктів. Про це заявив губернатор Воронезької області РФ Олександр Гусєв.
Нагадаємо, у ніч на 28 серпня у Ростовській області Росії після гучних вибухів спалахнула пожежа на нафтобазі. Звуки потужних вибухів пролунали над областю приблизно о 02:45 ночі. Приблизно в цей час вибухи чули жителі Новошахтинська, Аксая та західної частини Ростова.
Раніше стало відомо, що у ніч проти 21 вересня у Тихорецькому районі Краснодарського краю було атаковано один з найбільших арсеналів Росії – «Тихорецьк».
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