Під Брянськом палають склади боєприпасів

Мережею шириться відео пожежі на складах боєприпасів у Росії

Під Брянськом палає 67 склад зберігання боєприпасів та ракетного озброєння. Про це повідомляють моніторингові канали та російські пабліки.

«Схоже, палають склади Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ. Там зберігаються боєприпаси та техніка», – йдеться в повідомленні українських пабліків.

Російські блогери стверджують, що наразі в Брянській області працюють системи ППО по безпілотниках.

Росіян як завжди повідомляють про ліквідацію БпЛА.

«Безпілотний літальний апарат літакового типу був виявлений і знищений силами ППО Міністерства оборони РФ. Постраждалих і руйнувань немає. На місці працюють оперативні та екстрені служби», – повідомив Телеграм-канал «Брянск сейчас».

До слова, у ніч на 28 серпня у Россошанському районі Воронезької області після атаки безпілотника виникла пожежа поблизу вибухонебезпечних об'єктів. Про це заявив губернатор Воронезької області РФ Олександр Гусєв.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня у Ростовській області Росії після гучних вибухів спалахнула пожежа на нафтобазі. Звуки потужних вибухів пролунали над областю приблизно о 02:45 ночі. Приблизно в цей час вибухи чули жителі Новошахтинська, Аксая та західної частини Ростова.

Раніше стало відомо, що у ніч проти 21 вересня у Тихорецькому районі Краснодарського краю було атаковано один з найбільших арсеналів Росії – «Тихорецьк».