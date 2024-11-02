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Карта бойових дій в Україні станом на 2 листопада 2024 року

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 2 листопада 2024 року
Ситуація на фронті станом на 2 листопада
фото з відкритих джерел

Ворог інтенсивно атакує на Покровському напрямку

Протягом минулої доби противник завдав 3 ракетних ударів (5 ракет), 52 авіаційних ударів (зокрема, задіяв 73 КАБ) та 400 ударів дронами-камікадзе, здійснив 2926 обстрілів позицій наших військ.

Карта боїв на фронті
Карта боїв на фронті
Фото: ISW

Новини війни в Україні

З початку доби відбулося 126 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Українські захисники продовжують хоробро стримувати російських окупантів. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найінтенсивніше ворог атакує біля Покровська

На Харківському напрямку

Триває одне боєзіткнення неподалік Вовчанська. Ворог активно застосовував авіацію та завдав п’ять авіаударів, скинувши 11 КАБів в районах населених пунктів Дергачі, Різникове, Гоптівка та Вільхуватка, також випустив чотири НАРи в районі Бочкового.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 листопада 2024 року фото 1
фото з відкритих джерел

На Куп’янському напрямку

Агресор здійснив п’ять атак на наші укріплення на Куп’янському напрямку. На цей час чотири боєзіткнення в районах Петропавлівки, Лозової, Кругляківки та Загризового завершились, ще одна атака триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 листопада 2024 року фото 2
Фото: deepstatemap

На Лиманському напрямку

Російські війська 14 разів штурмували позиції українських захисників в районах Дружелюбівки, Катеринівки, Греківки, Макіївки, Тернів та в Серебрянському лісі. Всі атаки противника відбито.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 листопада 2024 року фото 3
Фото: deepstatemap

На Торецькому напрямку

Окупанти за сьогодні три рази штурмували в районах Торецька та Щербинівки. Активно діяла ворожа бомбардувальна авіація біля Торецька, Костянтинівки та Петрівки. Продовжується бойові дії у одній локації.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 листопада 2024 року фото 4
Фото: deepstatemap

На Покровському напрямку

Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня загалом здійснив 36 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Сухої Балки, Сухого Яру, Миролюбівки, Миколаївки, Лисівки, Крутого Яру, Новогродівки та Селидового. Сім боєзіткнень на напрямку ще тривають. Противник застосовував авіаційні засоби ураження по районах населених пунктів Миролюбівка, Олександропіль, Стара Миколаївка.
За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 115 та поранили 192 окупанта. Знищено дві бойових броньованих машини, один танк, один автомобіль та один багі.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 листопада 2024 року фото 5
Фото: deepstatemap

На Курахівському напрямку

Нараховується 48 боєзіткнень. Атаки противника відбивались нашими воїнами в районах Острівського, Ільїнки, Новоселидівки, Кремінної Балки, Новодмитрівки, Вовченки, Максимільянівки, Дальнього, Антонівки та Катеринівки. Окупанти скидали КАБи біля Курахового та Дальнього.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 листопада 2024 року фото 6
Фото: deepstatemap

На Времівському напрямку

Ворог двічі намагався прорватися до Трудового, але на заваді цьому стали наші мужні захисники.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 листопада 2024 року фото 7
Фото: deepstatemap

На Придніпровському напрямку

 Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ворог провів чотири невдалих штурми.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 листопада 2024 року фото 8
Фото: deepstatemap

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.
Генштаб відзначає українських воїнів з 141-ої окремої піхотної бригади, 126-ої окремої бригади територіальної оборони, 38-ої окремої бригади морської піхоти, 425-го окремого штурмового батальйону, 48-го окремого штурмового батальйону, які стійко стримують навалу переважаючих сил противника на східному фронті.

Нагадаємо, триває 983-й день повномасштабної війни в Україні.

 

Теги: окупанти авіація Генштаб машини Миколаїв автомобіль ворог війна ЗСУ Україна окупація

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