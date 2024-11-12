Підрив дамби Курахівського водосховища: влада повідомила про наслідки

Через постійні обстріли окупантів, влада не змогла виїхати та оглянути пошкодження дамби

Нижче за течією від пошкодженої дамби на Курахівському водосховищі продовжує прибувати вода. Однак підтоплення будинків наразі не зафіксовано. Про це розповів начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун «Суспільному».

Очільник МВА зауважив, що через постійні обстріли окупантів, виїхати та оглянути пошкодження дамби поки не вдалось.

«Так нам і не вдалося виїхати і зробити обстеження цієї дамби. Вода продовжує нижче Тернівської греблі прибувати. Зв'язувався з колегами. Критичної ситуації немає, підтоплених будинків поки що немає», – йдеться у заяві.

Роман Падун зазначив, що російська армія намагалася пошкодили греблю протягом трьох місяців.

«Можливо, вона частково пошкоджена, якийсь один із шлюзів. Тому що ворог протягом останніх трьох місяців намагався влучити в дамбу КАБами. Дамба так збудована, що все дзеркало водойми не може злитися. Там є критичний рівень водойми, який може злитись, і є той рівень, який залишається», – додав очільник МВА.

Нагадаємо, що 11 листопада російська армія пошкодила дамбу Курахівського водосховища у Донецькій області. Рівень води в межах Великоновосілківської громади піднявся.

Згодом стало відомо, що окупанти вдарили по дамбі Курахівського водосховища, щоб спричинити значні довготривалі повені на захід від водосховища, які могли б сприяти зусиллям Росії оточити українські сили на північ і південь від Курахового. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.