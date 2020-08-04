У Києві відбудеться вітрильне ралі на підтримку захисників України



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Команди формуються з 3-4 осіб учасників бойових дій

15 серпня у Києві відбудеться Національне вітрильне ралі на підтримку захисників України «Вітрила волі та єдності».

Захід відбуватиметься у рамках проведення програм реабілітації захисників України через спорт та задля започаткування практичних ініціатив у допомозі ресоціалізації учасників бойових дій у цивільному житті.

Команди формуються з 3-4 осіб учасників бойових дій згідно з заявками, поданими капітанами.

Заявки для участі приймаються за посиланням: https://forms.gle/XX4sRGWfhEZPdBeE8.

Під час заходу відбудеться презентація онлайн-школи дистанційного навчання яхтингу для учасників бойових дій, виступи творчих виконавців та навчальні майстер-класи для отримання практичних навичок водних видів спорту з додаванням реабілітаційної компоненти.

Організатори заходу – громадська організація «Київський міський крейсерський яхт-клуб» у партнерстві із КБУ «Київський центр допомоги учасникам АТО» та ГС «Національна рада спортивної реабілітації захисників України».

Місце проведення: Річковий вокзал (район Церкви Миколи Чудотворця на Набережно-Хрещатицькій вулиці).

Початок заходу: о 10:00.