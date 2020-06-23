Кличко вирішуватиме з Кабміном питання пільгового проїзду ветеранів АТО



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Мер Києва Віталій Кличко провів зустріч із ветеранами АТО Фото: пресслужба мера

Київ неодноразово звертався до уряду з вимогою врегулювати питання компенсації комунальним перевізникам плати за проїзд пільгових категорій, визначених державою

Питання надання пільгового проїзду в громадському транспорті має вирішити Кабінет міністрів. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час зустрічі з ветеранами АТО.

Нагадаємо, що з 1 липня столиця змінює умови надання пільгового проїзду в громадському транспорті через недоотримання компенсації за ці пільги з державного бюджету.

Зокрема планується, що проїзд пільгових категорій громадян, які не зареєстровані в Києві, але мають право пільгового проїзду міським громадським транспортом, буде здійснюватися на загальних підставах за умови реєстрації електронного квитка. Відшкодування ж витрат на проїзд здійснюватимуть органи соціального захисту населення за місцем реєстрації людини, у тому числі й ветеранам АТО.

Пасажири ж, які мають пільги і зареєстровані в Києві, і надалі користуватимуться громадським транспортом за рахунок міського бюджету – за карткою киянина.

«Я з великою шаною ставлюся до людей, які захищали і продовжують захищати країну. І місто має відстоювати інтереси ветеранів АТО. Ті, хто зареєстрований в столиці, може оформити собі картку киянина. Я розумію, що ветерани з інших міст можуть це сприйняти як несправедливе ставлення, бо пільги повинні забезпечувати на рівні держави. Але на сьогодні більшість з них не компенсуються, тому питання надання пільгового проїзду в громадському транспорті має вирішити Кабінет міністрів», - наголосив Кличко.

За його словами, місто неодноразово зверталося до уряду з вимогою врегулювати питання компенсації комунальним перевізникам плати за проїзд пільгових категорій, визначених державою. Крім того, влада Києва звернулася до обласних, міських, селищних та сільських рад з проханням вирішити питання компенсації за проїзд представників їх громад, що мають пільги.

Кличко повідомив, що минулого року держава компенсувала столиці усього 20% коштів за надані населенню пільги, цього року – нічого.

«Кошти ці потрібні для функціонування громадського транспорту. Зараз він збитковий. Місто щороку надає дотації комунальному громадському транспорту, аби він не зупинився. Ми маємо платити зарплатні працівникам транспортних підприємств, купувати новий транспорт, здійснювати ремонти. І на це все потрібні чималі кошти», - підкреслив Кличко.

Мер столиці зазначив, що питання компенсації пільгового проїзду у громадському транспорті він винесе на розгляд урядовців вже цього четверга під час спільної наради у Кабінеті міністрів.

Раніше повідомлялося, що з 1 липня усі пільгові категорії пасажирів зможуть користуватися муніципальним транспортом виключно за наявності електронного квитка.

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