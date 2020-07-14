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    На Майдані Незалежності попрощалися із загиблим на Донбасі Героєм України (фото)

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    31-річний Тарас Матвіїв був командиром взводу 24-ї механізованої бригади імені Короля Данила - На Майдані Незалежності попрощалися із загиблим на Донбасі Героєм України (фото)
    31-річний Тарас Матвіїв був командиром взводу 24-ї механізованої бригади імені Короля Данила

    Тарас Матвіїв загинув 10 липня неподалік Троїцького на Луганщині

    Сьогодні, 14 липня, на Майдані Незалежності у Києві відбулася церемонія прощання із загиблим на Донбасі військовослужбовцем, волонтером, засновником громадської організації «Пошукова ініціатива Майдану» Тарасом Матвіївим.

    У церемонії прощання взяли участь міністр оборони Андрій Таран і головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак. Таран вручив батькові загиблого воїна зірку Героя України. 13 липня молодшому лейтенанту Тарасу Матвіїву указом президента України №271 присвоєно звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» (посмертно).

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    На Майдані Незалежності попрощалися із загиблим на Донбасі Героєм України (фото)
    На Майдані Незалежності попрощалися із загиблим на Донбасі Героєм України (фото)
    На Майдані Незалежності попрощалися із загиблим на Донбасі Героєм України (фото)
    На Майдані Незалежності попрощалися із загиблим на Донбасі Героєм України (фото)
    На Майдані Незалежності попрощалися із загиблим на Донбасі Героєм України (фото)
    На Майдані Незалежності попрощалися із загиблим на Донбасі Героєм України (фото)
    На Майдані Незалежності попрощалися із загиблим на Донбасі Героєм України (фото)
    На Майдані Незалежності попрощалися із загиблим на Донбасі Героєм України (фото)
    На Майдані Незалежності попрощалися із загиблим на Донбасі Героєм України (фото)
    На Майдані Незалежності попрощалися із загиблим на Донбасі Героєм України (фото)
    На Майдані Незалежності попрощалися із загиблим на Донбасі Героєм України (фото)
    На Майдані Незалежності попрощалися із загиблим на Донбасі Героєм України (фото)

    31-річний боєць був командиром взводу 24-ї механізованої бригади імені Короля Данила. У 2015 році Тарас Матвіїв пішов добровольцем на фронт, воював у Пісках і Донецькому аеропорту.

    До війни Матвіїв був відомим блогером, працював журналістом та брав активну участь у Революції Гідності.

    Тарас Матвіїв загинув 10 липня неподалік Троїцького на Луганщині. Під час обстрілу з боку російських гібридних сил він врятував двох своїх побратимів, допомігши їм дістатися в безпечне місце. Однак сам загинув від розриву ворожої міни.

    Увечері 14 липня з Матвіївим прощатимуться у Львові, в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла.

    У середу, 15 липня, відбудеться прощання та поховання в Жидачеві Львівської області, звідки родом Тарас Матвіїв.

    Джерело: Радіо Свобода

    Донбас Київ учасники АТО Герой України
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