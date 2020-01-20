У Києві відбудуться урочистості до Дня Соборності України (програма)



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У разі необхідності під час проведення заходів у центрі міста обмежать рух транспорту

До Дня Соборності України, який відзначають щорічно 22 січня, у Києві відбудеться низка урочистостей. У Київській міській державній адміністрації затверджено відповідний план заходів.

22 січня відбудеться церемонія урочистого покладання квітів до пам’ятників Т.Г. Шевченку та М.С. Грушевському за участю керівництва держави та міста.

Протягом 21-22 січня за участю представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, учасників антитерористичної операції/операції Об’єднаних сил у Донецькій та Луганській областях, громадських і релігійних організацій, діячів науки та культури у районах столиці триватимуть урочистості з нагоди Дня Соборності України.

22 січня проведуть мирне зібрання «День Соборності України» на тротуарній частині мосту ім. Є. Патона.

22 січня організують відеоподорож «Україна – це ми!» у Публічній бібліотеці імені Леся Українки для дорослих. Цього ж дня у Міській спеціалізованій молодіжній бібліотеці «Молода гвардія» відбудеться зустріч-бесіда «Соборність і шлях до неї». Також 22 січня у Центральній бібліотеці ім. Т.Г. Шевченка для дітей організують години державності «Вона – наш витвір, наша мрія, соборна, вільна Україна!».

20-30 січня організують фотовиставку «Єдина Україна» в Національному історико-архітектурному музеї «Київська фортеця».

У січні в районних бібліотеках триватимуть книжкові та ілюстративні виставки, огляди літератури та інші просвітницькі заходи.

У навчальних закладах столиці в січні проведуть тематичні уроки, виховні години, лекції, конкурси, тематичні виставки, покладання квітів до пам’ятників Т.Г. Шевченку та М.С. Грушевському, а також організують екскурсії до Музею історії Києва та Музею становлення української нації.

16 січня у Державному архіві Києва відкрилася виставка архівних документів «До Дня Соборності України», яка працюватиме до 30 січня.

Крім того, у місцях проведення заходів буде забезпечено чергування бригад екстреної медичної допомоги та охорону громадського порядку.

У разі необхідності на час підготовки та проведення заходів обмежать рух транспорту, та внесуть зміни у роботу міського пасажирського транспорту загального користування, про що буде повідомлено окремо.