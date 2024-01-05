Пентагон спростував інформацію про утилізацію «непридатних» Atacms

Патрик Райдер не уточнив, чи планують США передати згадані установки Києву

Речник Міністерства оборони США бригадний генерал Патрик Райдер спростував інформацію американського видання Newsweek про плани утилізувати далекобійні ракети Atacms, термін придатності яких закінчився. Про це Райдер сказав на брифінгу 4 січня.

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На прохання прокоментувати матеріал Newsweek про утилізацію Atacms і те, чому їх не будуть натомість відправляти в Україну, речник Пентагону сказав: «Ми перевірили ці повідомлення, і вони не є правдивими. Це неправда».

Райдер, однак, не уточнив, чи планують США передати згадані установки Києву.

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Як повідомлялося, США планують утилізувати сотні установок Atacms і ракет до них виробництва компанії Lockheed Martin, у яких закінчився термін придатності.

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