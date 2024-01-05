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Пентагон спростував інформацію про утилізацію «непридатних» Atacms

Діана Гасюк
glavcom.ua
Пентагон спростував інформацію про утилізацію «непридатних» Atacms
Речник Міністерства оборони США бригадний генерал Патрик Райдер
фото з відкритих джерел

Патрик Райдер не уточнив, чи планують США передати згадані установки Києву

Речник Міністерства оборони США бригадний генерал Патрик Райдер спростував інформацію американського видання Newsweek про плани утилізувати далекобійні ракети Atacms, термін придатності яких закінчився. Про це Райдер сказав на брифінгу 4 січня.

На прохання прокоментувати матеріал Newsweek про утилізацію Atacms і те, чому їх не будуть натомість відправляти в Україну, речник Пентагону сказав: «Ми перевірили ці повідомлення, і вони не є правдивими. Це неправда».

Райдер, однак, не уточнив, чи планують США передати згадані установки Києву.

Як повідомлялося, США планують утилізувати сотні установок Atacms і ракет до них виробництва компанії Lockheed Martin, у яких закінчився термін придатності.

Нагадаємо, Сполучені Штати вже не мають коштів, щоб надавати Україні нові пакети військової допомоги. 

У Верхній палаті Сенату США вважають, що переговори щодо фінансування, яке передбачає кошти для України, мають прогрес, однак голосування за законопроєкт, ймовірно, відбудеться вже наступного року.

Сенат США відклав святкові канікули через переговори щодо допомоги Україні.

Спікер Палати представників Майк Джонсон не підтримав пропозицію щодо продовження на тиждень роботи обидвох палат Конгресу США для ухвалення додаткового фінансування для України перед Різдвом. У Білому домі вважають, що республіканці не повинні повертатися додому на свята, коли ще є важлива робота.

До слова, речник Державного департаменту США Метью Міллер спростовував інформацію ЗМІ про нібито зміну американської стратегії підтримки України в її протистоянні повномасштабній російській агресії.

Теги: фінансування Україна Сенат США робота переговори

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