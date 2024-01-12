Як опанувати нову «чоловічу» професію: КМВА відкриває курси для жінок

Перші водійські курси для жінок, які опинилися у складних життєвих обставинах через війну

З вересня до січня тривав пілотний проєкт КМДА «Права розширюють можливості», де 15 жінок, які через війну опинилися у скрутному становищі, опановували професію водія

Новий пілотний проєкт – навчання жінок, які хочуть опанувати професію електромонтерки. Про це повідомила заступниця голови Київської міської державної адміністрації Марина Хонда.

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На курсах жінки зможуть:

ознайомитися з базовими знаннями електромонтажу (прокладання електропроводки, встановлення і ремонт розеток, вимикачів);

зрозуміти принципи роботи електрообладнання та їхню будову;

отримати знання щодо системи електропостачання.

Навчання проходитиме у змішаному форматі онлайн та офлайн у Києві, у приміщенні Навчально-практичного Центру відновлювальної енергетики.

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Для участі в проєкті треба заповнити реєстраційну форму. Дедлайн подачі заявок – 25 січня 2024 року. Після формування групи з учасницями звʼяжуться карʼєрні радниці, щоб повідомити деталі.

Цей проєкт уже зацікавив жінок-керівниць ОСББ, учасниць програми Центр стресостійкості Києва «Добре сусідство».

Також у КП "Київський метрополітен" запрошують жінок на курси машиністок електропоїздів. Початок навчання – 22 січня.

Нагадаємо, у Києві відремонтували притулок, у якому отримують допомогу постраждалі від насильства.

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