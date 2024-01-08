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У Києві відремонтували притулок, у якому отримують допомогу постраждалі від насильства

Катерина Іванова
glavcom.ua
У Києві відремонтували притулок, у якому отримують допомогу постраждалі від насильства
фото: Facebook / Марина Хонда

Притулок функціонує вже 20 років, тому потребував кардинальних змін та оновлення

Завершився капітальний ремонт одного із притулків Київського міського центру гендерної рівності, запобігання та протидії насильству. Про це повідомила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда.

За її словами, було відремонтовано підлогу, замінено радіатори і міжкімнатні двері. Також під час ремонту замінили електричні мережі, пожежну сигналізацію та провели капітальний ремонт стін і стелі.

«Жінки з немовлятами, котрі пережили насильство вдома, змушені були ховатися під час російських обстрілів у старому підвалі. Тож, завдяки субвенції, облаштували у притулку найпростіше укриття та замінили сходи», – зазначає Марина Хонда.

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фото: Facebook / Марина Хонда

Наразі у притулку зможуть проживати одночасно 12 жінок із дітьми. Крім проживання, вони зможуть отримати психологічну підтримку та юридичну допомогу. Адреси притулків не розголошуються з міркувань безпеки. Потрапити до них можна за направленням директорки Київського міського центру гендерної рівності, запобігання та протидії насильству.

Заступниця голови КМДА наголосила: «Притулки допомагають розірвати коло насильства. Ми створюємо належні умови для того, щоб розпочати все спочатку, аби постраждалі почувалися комфортно й не мали потреби повертатися до кривдника. І вкотре закликаю: якщо ви або ваші знайомі постраждали від домашнього насильства – обов'язково звертайтеся по допомогу: 15-00 (зі стаціонарного); 044-272-15-00 (із мобільного)».

Нагадуємо, майже тисяча чоловіків у столиці минулого року поскаржилися на домашнє насильство.

Також заступник голови КМДА вважає, що жителям столиці потрібно використовувати маски для зменшення ризику зараження на Covid-19.

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Теги: Київрада ремонт укриття домашнє насильство притулок Марина Хонда

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