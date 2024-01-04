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Як отримати перевагу над ворогом: генерал розповів, які зміни потрібні для перемоги

Катерина Іванова
glavcom.ua
Як отримати перевагу над ворогом: генерал розповів, які зміни потрібні для перемоги
Маломуж переконаний: на президента Росії має тиснути не лише колективний Захід, а й країни, які зберігають умовний нейтралітет
фото з відкритих джерел

Генерал армії України Микола Маломуж назвав три основних сегменти, пропрацювання яких наблизить перемогу України

Микола Маломуж – екскерівник Служби зовнішньої розвідки України (з 2005 по 2010 роки) та генерал армії розповів «Телеграфу», над чим наразі важливо працювати, щоб здобути перевагу над росіянами. За словами генерала, всі названі ним сегменти мають працювати комплексно, адже кожен пункт випливає із попереднього.

Перше – це підготовка сил та засобів, вже з урахуванням того досвіду, який мають ЗСУ, для звільнення своїх територій. «Важливе нарощування потужностей вітчизняного ВПК (дрони, ракети, радіоелектронні системи, бронетанкова техніка, гаубиці, міномети, боєприпаси). Координуючи, а то й поєднуючи зусилля з партнерами. Йдеться також у цілому про зміну стратегії ведення війни. Активна оборона з відповідною підготовкою всього необхідного, включаючи нові укріпрайони, максимальне знищення ворожих ресурсів, резервів – це одна складова. Але важлива і ретельна підготовка наступальних операцій. Комплексна розробка нестандартних, несподіваних, одночасних (з різних напрямків, у тилах, з флангів) дій. Одномоментно», – зазначає Микола Маломуж.

Генерал наголосив, що важливим є підготовка кадрів, включно зі спецпризначенцями, зокрема, за кордоном.

Другий сегмент – це надання Україні із боку партнерів всього необхідного для ефективних бойових дій. «До лютого або в лютому ми можемо отримати позитивні рішення щодо багатомільярдних пакетів допомоги від США (61 млрд доларів) та від Євросоюзу (50 млрд євро). Важливо, щоб значну частину цих коштів було витрачено на високотехнологічне озброєння для ЗСУ, на боєприпаси. Якщо цього не станеться, загроза буде вже не тільки для України, а й для всієї Європи, про що все гучніше говорять останнім часом, щобільше – ризики в цілому для блоку НАТО з втягуванням його у війну, яка точно буде Третьою світовою. Швидше за все – ядерною. З непередбачуваними наслідками загалом для людства», – попереджає Микола Маломуж.

Тож, наголошує він, Захід сам має бути зацікавлений максимально допомагати українцям.

Останній, третій сегмент – це будівництво нової архітектури глобальної безпеки. Як зазначає екскерівник СБУ, важливою є робота на зовнішніх напрямках: США, Європа, Китай, Індія, Бразилія тощо. На думку генерала, на президента Росії має тиснути не лише колективний Захід, а й країни які зберігають умовний нейтралітет, і це зможе прискорити припинення війни.

Микола Маломуж наголошує, що якщо до такого підходу залучити професійні кадри і реалізувати – це дозволить отримати перевагу над ворогом. Проте якщо затягнути з цими процесами, Росія ще більше стане на військові рейки – з усіма сумними для України та світу загалом наслідками, зазначив генерал.

Нагадаємо, раніше генерал Микола Маломуж називав причину, чому окопна війна не підходить Україні. Також нещодавно США оцінили нібито готовність Путіна зупинити війну.

Теги: росія звільнення озброєння робота боєприпаси Бразилія Індія військові Китай війна розробка

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