Пенсійний фонд Росії вигадав, як приховати втрати серед окупантів

Пенсійний фонд Росії просить співробітників, які наповнюють базу соціального забезпечення, не завантажувати туди факти призначення підтримки, яка стосується «учасників «СВО»

Бюджетникам заборонили публікувати дані про кількість учасників війни, які отримують соціальні виплати. Ці дані дозволили б зрозуміти масштаб втрат серед російських військових, вважають в російському медіа «Важные истории».

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Пенсійний фонд розіслав співробітникам своїх відділень у російських регіонах листа «Про відсутність необхідності завантаження фактів призначень за учасниками спеціальної військової операції». Копіями цього листа поділилися у своїх офіційних відкритих чатах співробітники організацій, які відповідають за наповнення Єдиної державної інформаційної системи соціального забезпечення.

Копія листа про видалення даних Сайт: Важные истории

Пенсійний фонд Росії просить співробітників, які наповнюють базу соціального забезпечення, не завантажувати туди факти призначення підтримки, яка стосується «учасників «СВО», а якщо така інформація вже була завантажена – видалити її. Документ було розіслано ще у грудні 2022 року.

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Єдина державна інформаційна система соціального забезпечення має дані про всі соціальні заходи підтримки росіян та їх обсяг, зокрема розділ щодо підтримки військовослужбовців та їхніх сімей, які загинули під час проходження військової служби. Але цю інформацію заборонили поширювати, адже вона могла б розкрити втрати російської армії та кількість військових інвалідів.

Раніше Міноборони Росії перестало публікувати дані про військові пенсії з інвалідності та втрати годувальника. Вони також могли показати масштаби втрат російської армії в Україні.

Нагадаємо, генерал Маломуж дав прогноз, щодо неефективної ворожої мобілізації та зрушення ситуації в Росії.

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