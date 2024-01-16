Головна Країна Політика
search button user button menu button

Уряд дозволив підприємствам оборонки бронювати працівників без обмежень

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Уряд дозволив підприємствам оборонки бронювати працівників без обмежень
Рішення щодо вільного бронювання працівників оборонки – спільна позиція Міноборони, Мінстратегпрому та Мінекономіки
фото з відкритих джерел

Згідно з ухваленим рішенням, підприємства оборонно-промислового комплексу зможуть бронювати своїх працівників без обмежень

Кабінет міністрів змінив порядок бронювання працівників оборонно-промислового комплексу. Тепер підприємства оборонки зможуть бронювати своїх військовозобов’язаних працівників без обмежень за кількістю. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Кабінету Міністрів 16 січня 2024 року, йдеться на Урядовому порталі.

«Уряд вніс зміни до постанови №76 від 27 січня 2023 року, якою регулюються питання бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану, щодо бронювання працівників підприємств оборонно-промислового комплексу», – йдеться у повідомленні. 

Згідно з ухваленим рішенням, військовозобов’язані працівники підприємств, установ та організацій, визначених Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості критично важливими у сфері оборонно-промислового комплексу, бронюються: незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності та без обмежень щодо кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню.

«Відтепер підприємства оборонно-промислового комплексу зможуть бронювати своїх військовозобов’язаних працівників без обмежень за кількістю та без врахування рівня дефіцитності їх військової спеціальності. Це дозволить посилити потенціал оборонно-промислового комплексу та забезпечити оборонним підприємствам можливість стабільно працювати і нарощувати обсяги виробництва», – прокоментував заступник міністра економіки Ігор Фоменко.

Заступник міністра підкреслив, що рішення щодо вільного бронювання – спільна позиція Міноборони, Мінстратегпрому та Мінекономіки.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України відкликав з Верховної Ради свій законопроєкт про мобілізацію. Згідно з інформацією на сайті парламенту, станом на вечір 11 січня статус законопроєкту про мобілізацію – «Проєкт відкликано».

Раніше голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, що законопроєкт про мобілізацію після палких дискусій повертається на доопрацювання Кабміну. 

Як відомо, 25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про вдосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.

Також Кабмін хоче удосконалити процедуру військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Читайте також: Бронь від мобілізація для багатих. Чому це дуже погана ідея
Теги: Кабмін війна закон мобілізація робота

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кремль не може дозволити, щоб у росіян виникли думки про здатність України збивати дефіцитні літаки в глибокому тилу
Кремль відчайдушно намагається зам'яти український успіх
Сьогодні, 13:51
Депутатка заявила, що українки мають отримати пояснення щодо того, як мобілізація виглядатиме на практиці
Жінок усе-таки мобілізують до армії? Нардепка зробила гучну заяву
19 грудня, 2023, 13:10
Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов
«Один із поранених був знаковою особою». Буданов розкрив деталі операції на Білгородщині
5 сiчня, 23:10
Володимир Зеленський дав велику пресконференцію
Президент прокоментував, скільки ще Україні допомагатимуть партнери
19 грудня, 2023, 18:36
Будівля, ймовірно, загорілася від падіння уламків ракет
Атака на Київ: загорілася багатоповерхівка
29 грудня, 2023, 08:12
Участь у війні проти України закриває воєнним злочинцям пів світу
Контракт із армією РФ. Опозиціонер Яшин попередив росіян про небезпеку
9 сiчня, 11:14
Протягом доби відбулося 56 бойових зіткнень
Яка ситуація на найпекельніших ділянках фронту: дані Генштабу
1 сiчня, 19:20
Сили оборони працювали по ворожих дронах
Уночі окупанти атакували Україну «Шахедами»: ЗСУ повідомили про наслідки
6 сiчня, 07:38
Російські окупанти вдарили по Київському району Харкова, попередньо ракетами С-300
Удар по Харкову: рятувальники повідомили нові деталі
11 сiчня, 08:39

Політика

Уряд дозволив підприємствам оборонки бронювати працівників без обмежень
Уряд дозволив підприємствам оборонки бронювати працівників без обмежень
Виступ Зеленського у Давосі: трансляція
Виступ Зеленського у Давосі: трансляція
Форум в Давосі: Зеленський зустрівся із держсекретарем США (відео)
Форум в Давосі: Зеленський зустрівся із держсекретарем США (відео)
Рада прийняла в цілому законопроєкт щодо цифровізації армії
Рада прийняла в цілому законопроєкт щодо цифровізації армії
Голова «Слуги народу» пояснила, чому рейтинг партії нижче рейтингу Зеленського
Голова «Слуги народу» пояснила, чому рейтинг партії нижче рейтингу Зеленського
Яка норма може зникнути із законопроєкту про мобілізацію: роз'яснення нардепа
Яка норма може зникнути із законопроєкту про мобілізацію: роз'яснення нардепа

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
130K
Порошенко розказав, який він мав стосунок до знищеного літака-розвідника А-50
36K
Кім Чен Ин планує визнати Південну Корею окремою державою
20K
400 тис. грн на залізничні квитки. Голова «Слуги народу» пояснила, куди їздила минулого року
16K
Буданов повідомив, скільки справних літаків А-50 ще має Росія
12K
16 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5318
Ураження російського Іл-22: Повітряні сили повідомили, у якому стані перебуває літак та екіпаж

Новини

Окупанти посилено штурмують на двох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:15
Хмарно, мокрий сніг: прогноз погоди на 16 січня
Сьогодні, 05:50
16 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Kernel сплатив до бюджету 4,3 млрд грн податків у 2023 році
Вчора, 17:43
Дощі та потепління: синоптикиня здивувала прогнозом погоди
Вчора, 14:40
Окупанти нарощують кількість атак: Генштаб повідомив про результати боїв
Вчора, 07:14

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua