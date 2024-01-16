Уряд дозволив підприємствам оборонки бронювати працівників без обмежень

Згідно з ухваленим рішенням, підприємства оборонно-промислового комплексу зможуть бронювати своїх працівників без обмежень

Кабінет міністрів змінив порядок бронювання працівників оборонно-промислового комплексу. Тепер підприємства оборонки зможуть бронювати своїх військовозобов’язаних працівників без обмежень за кількістю. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Кабінету Міністрів 16 січня 2024 року, йдеться на Урядовому порталі.

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«Уряд вніс зміни до постанови №76 від 27 січня 2023 року, якою регулюються питання бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану, щодо бронювання працівників підприємств оборонно-промислового комплексу», – йдеться у повідомленні.

Згідно з ухваленим рішенням, військовозобов’язані працівники підприємств, установ та організацій, визначених Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості критично важливими у сфері оборонно-промислового комплексу, бронюються: незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності та без обмежень щодо кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню.

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«Відтепер підприємства оборонно-промислового комплексу зможуть бронювати своїх військовозобов’язаних працівників без обмежень за кількістю та без врахування рівня дефіцитності їх військової спеціальності. Це дозволить посилити потенціал оборонно-промислового комплексу та забезпечити оборонним підприємствам можливість стабільно працювати і нарощувати обсяги виробництва», – прокоментував заступник міністра економіки Ігор Фоменко.

Заступник міністра підкреслив, що рішення щодо вільного бронювання – спільна позиція Міноборони, Мінстратегпрому та Мінекономіки.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України відкликав з Верховної Ради свій законопроєкт про мобілізацію. Згідно з інформацією на сайті парламенту, станом на вечір 11 січня статус законопроєкту про мобілізацію – «Проєкт відкликано».

Раніше голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, що законопроєкт про мобілізацію після палких дискусій повертається на доопрацювання Кабміну.

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Як відомо, 25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про вдосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.

Також Кабмін хоче удосконалити процедуру військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.