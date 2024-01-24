Заступник Кличка розповів, чи планують у школах Києва запроваджувати карантин
Загальний показник захворюваності на 46,6% нижче епідемічного порогу
Наразі ситуація із захворюваністю школярів Києва на ГРВІ контрольована. Переводити школи в онлайн-режим не планується. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.
За словами Мондриївського, за останній тиждень було виявлено 3216 випадків захворювання на ГРВІ серед школярів. Це менше ніж 2% від загальної кількості учнів, які наразі навчаються офлайн.
«Це точно не критичні показники, і ситуація контрольована. Наразі загальний показник захворюваності на 46,6% нижче епідемічного порогу, різкого зростання не спостерігається. Сезонне захворювання в дітей здебільшого проходить у легкій формі», – пояснив він.
Нагадаємо, КМДА рекомендує киянам повернутись до маскового режиму в місцях скупчення людей для зменшення ризику зараження на Covid-19. Зокрема, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) закликала продовжити дотримання маскового режиму й соціальної дистанції, щоб уникнути зараження Covid-19.
До слова, головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що в Україні поки що зберігається неепідемічний рівень небезпеки. Тому носити маски мешканцям необов'язково.
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