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«Україна – це не резервація». У Києві анонсовано мітинг під посольством США

Ірина Міллер
glavcom.ua
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«Україна – це не резервація». У Києві анонсовано мітинг під посольством США
Подія запланована на 11:00 перед входом у посольство США
фото: wikipedia.org

Як зазначила одна з організаторів події, те, що відбувається зараз між Україною і США – ненормально

Завтра, 26 лютого, об 11:00 під посольством США у Києві відбудеться мітинг на підтримку України та з критикою політики Трампа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сторінку події «Америко, прокинься!» у Facebook.

Зазначається, що подія запланована на 11:00 перед входом у посольство США. «Україна – це не резервація», – зазначено на заставці сторінки акції у Facebook.  

«Протест проти кабальної угоди про видобуток рідкоземельних копалин в Україні. Є ідея взяти з собою маски індіанців, і готуємо плакати», – йдеться у анонсі події.

Як зазначила одна з організаторок події Аннабелла Моріна, те, що відбувається зараз між Україною і США – ненормально.

«Друзі не можуть ставати ворогами тільки тому, що обрали президентом рудого путіна номер два. Америка – це не тільки Трамп», – зазначила організаторка акції.

Завтра у Києві відбудеться акція під посольством США
Завтра у Києві відбудеться акція під посольством США
скриншот допису однієї з організаторів акції

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп на пресконференції заявив про вимогу виборів в Україні та низький рейтинг Володимира Зеленського. Однак слова Трампа щодо очільника України спрацювали з точністю до навпаки. Після слів Трампа про нібито «рейтинг в 4%» українці у соціальних мережах почали висловлювати підтримку Володимиру Зеленському. Користувачі наголосили, що саме українці обрали собі президента у 2019 році, тому лише українцям визначати, коли Зеленський залишить посаду. 

Учора, 24 лютого, Дональд Трамп зробив низку заяв стосовно російсько-української війни після зустрічі із президентом Франції Еммануелем Макроном. Так, Трамп допустив врегулювання війни Росії проти України протягом найближчих тижнів.  Водночас він відповів «подивимося» на запитання, чи повинна Україна поступитись територією. Президент США сподівається, що Україна зможе повернути частину своїх земель.

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Теги: Київ США посольство

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