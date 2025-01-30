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Хмарно з проясненнями, туман: прогноз погоди на 30 січня

Ірина Бура
glavcom.ua
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Хмарно з проясненнями, туман: прогноз погоди на 30 січня
Прогноз погоди на 30 січня
фото: glavcom.ua

У більшості областей країни вночі та вранці місцями очікується туман

У четвер, 30 січня, через територію України переміститься малоактивний атмосферний фронт і далі втрачаючи свою активність. Атмосферний тиск слабко зростатиме. Опадів не прогнозується. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

У більшості областей вночі та вранці місцями очікується туман.

Вітер буде з південних напрямків, слабкий.

Прогноз погоди на 30 січня
Прогноз погоди на 30 січня
фото: Укргідрометцентр

Температура вночі 0-5° тепла, в Карпатах близько 0°; вдень 6-11° тепла, на півдні Одещини та в Криму 12-17° тепла.

На Київщині та в столиці очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.

Вночі та вранці місцями по області туман.

Вітер південно-західний, 3-8 м/с.

Температура по області вночі 0-5° тепла, вдень 6-11°.

У Києві вночі 1-3° тепла, вдень 8-10°.

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Теги: Київ Укргідрометцентр Київщина Україна погода

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