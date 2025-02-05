Під час дронової атаки РФ постраждав один з гуртожитків та корпус університету Шевченка

В гуртожитку вибуховою хвилею пошкоджено вікна, а в корпусі – обвалилася підвісна стеля в одній з аудиторій

Пошкоджені вікна у будівлях університету було оперативно закрито

Київський національний університет імені Тараса Шевченка зазнав пошкоджень внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Про це повідомила проректорка з науково-педагогічної роботи Лариса Сохатюк.

За словами проректорки, учора, 4 лютого, під час дронової атаки росіян, постраждали один з гуртожитків та корпус установи. В гуртожитку вибуховою хвилею пошкоджено вікна, а в корпусі – обвалилася підвісна стеля в одній з аудиторій.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка знову зазнав пошкоджень внаслідок збройної агресії фото: Лариса Сохатюк, Facebook

фото: Лариса Сохатюк, Facebook

«Завдяки злагодженій роботі працівників адміністративно-господарської частини пошкоджені вікна оперативно закриті, – написала вона. – Освіта і наука – це наше майбутнє, і жодні атаки не змусять нас зупинитися».

Нагадаємо, у ніч проти 4 лютого та вранці ворожі безпілотники атакували Київ та область, уламки дрона виявили у недобудові в Печерському районі столиці. Вночі 4 лютого у Київській області сили ППО працювали по ворожих дронах.

«Після нічної атаки БпЛА на Київщину у Печерському районі столиці на кількох поверхах 18-ти поверхової недобудови виявлені уламки дрону», – повідомив мер Києва .

Згодом Віталій Кличко повідомив, що в амбулаторії Центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги Печерського району, поруч з недобудовою, куди впали уламки, пошкоджене одне вікно.