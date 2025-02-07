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Справа закарпатських ґвалтівників. Суд ухвалив вирок

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Справа закарпатських ґвалтівників. Суд ухвалив вирок
Резонансний злочин стався у День Незалежності, 24 серпня 2021 року
фото з відкритих джерел

Підстав для звільнення обвинувачених від покарання з іспитовим строком – суд не встановив

У пʼятницю, 7 лютого, суддя Воловецького районного суду оголосив вирок у справі про зґвалтування неповнолітньої. Обвинувачені отримали реальний строк ув’язнення. Про це повідомляють адвокати потерпілої.

Так, кожному обвинуваченому суд призначив покарання у вигляді шести років позбавлення волі. Підстав для звільнення обвинувачених від покарання з іспитовим строком – суд не встановив.

Суд частково задовольнив цивільний позов потерпілої сторони. Із заявлених 450 тис. грн моральної шкоди суд стягнув 300 тис. грн з обвинувачених, оскільки частину обвинувачені вже відшкодували. Також суд взяв обвинувачених під варту негайно в залі суду.

У коментарі «Главкому» адвокатка Miller Law Firm, яка представляла інтереси постраждалої, Наталія Баранова повідомила: потерпіла сторона погоджується з вироком щодо такого покарання обвинуваченим і вважає його справедливим.

Крім цього, адвокатка потерпілої зазначила, що Феміда зафіксувала у вироку, що всі обвинувачені не в повній мірі визнали вину і не розкаялися у вчиненому злочині.
Додамо, що на момент ухвалення вироку, кожному з обвинувачених виповнилося по 18 років. Наразі вони ніде не навчаються.

Як відомо, Воловецький районний суд Закарпатської області переніс фінальне засідання у справі у гучній справі про зґвалтування на 30 січня. Як повідомлялося, за день до призначеного засідання, захворіла мама двох обвинувачених, яка є їх законною представницею у справі, яка триває вже 3,5 роки.

Нагадаємо, що резонансний злочин стався у День Незалежності, 24 серпня 2021 року. На той час троє неповнолітніх, учні 10 класу Верхньоворітської загальноосвітньої школи прийшли до будинку потерпілої. Не підозрюючи нічого лихого, дівчина вийшла до хлопців. Уже в суді потерпіла розповість: до цього була з хлопцями у дружніх взаєминах. У підвальне приміщення, куди її заманили обвинувачені, прийшла добровільно, не знаючи, що вони планують робити.

Ця історія набула широкого розголосу після ухвалення вироку неповнолітнім кривдникам у березні 2023 року. Тоді головуюча суддя Оксана Софілканич обмежилася умовним терміном покарання замість реальної посадки трьох обвинувачених. Апеляційний суд скасував надто м’який вирок через істотні порушення, допущені Софілканич, і повернув справу на повторний розгляд. Зрештою гучна справа потрапила до рук судді Олександра Пелиха.

Раніше адвокати, які представляють інтереси 14-річної постраждалої дівчини внаслідок групового зґвалтування на Закарпатті виявили спроби затягнення судового процесу. Двоє обвинувачених у справі про зґвалтування дівчинки на Закарпатті намагаються уникнути відповідальності через мобілізацію.

До слова, глава Міноборони Рустем Умєров повідомив, що двом обвинуваченим у справі про зґвалтування 14-річної дівчинки на Закарпатті відмовлено у мобілізації до Збройних сил України.

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Теги: історія Міноборони суддя День Незалежності зґвалтування злочин вирок звільнення

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