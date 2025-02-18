Речник Міноборони назвав кількість поданих заявок на підписання «Контракту 18-24»

Раніше Лазутків казав, що «Контракт 18-24» – це не примус, не мобілізація і не обов’язок

У додатку «Резерв+» кількість звернень щодо укладання річного контракту для служби в армії для добровольців віком від 18 до 24 років вже перевищила 10 тисяч. Про це повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в етері телемарафону.

Повідомяється, що таку кількість звернень через застосунок «Резерв+» Міноборони отримало лише за тиждень роботи програми. Лазуткін заявив, що подати заявку на проходження служби за «Контрактом 18-24» можна не лише через додаток.

«Скажімо так, в цей «периметр», тому що є ще можливість безпосередньо в бригадах рекрутуватися, є центр рекрутингу, є сайт «18-24»», – розповів Лазуткін.

Він додав, що відтак добровольці у віці від 18 до 24 роки мають декілька можливостей підписати контракт.

До слова, за три дні від початку програми «Контракт 18-24» до 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу вже надійшло близько 300 заяв. 28-ма ОМБр є однією з шести бригад, на які поширюється нова програма контрактної служби. Крім неї у списку перебувають 72-га, 95-та, 38-ма, 10-та і 92-га бригади.

Нагадаємо, Міністерство оборони України офіційно розпочало проєкт «Контракт 18-24» – добровільну ініціативу для українців вікової категорії 18-24 роки, яка готова приєднатися до Сил оборони на один рік. Відомство назвало бригади, у яких можна пройти службу, а також доступні бойові посади.

До слова, у застосунку «Резерв+» тепер можна подати заявку на однорічний контракт із ЗСУ. Також українці віком від 18 до 24 років можуть проходити службу в ЗСУ за контрактом, але через проблеми зі здоров'ям добровольцям можуть відмовляти у його підписанні.

Також ми писали, що речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін пояснив, як виплачуватимуть гроші добровольцям від 18 до 24 років.

За його словами, сума буде виплачуватися трьома частинами. Під час підписання контракту – 200 тис. грн, другу частину, а саме 300 тис. грн, можна отримати протягом 5 робочих днів після проходження базової військової підготовки.

Раніше «Главком» писав, як на проєкт «Контракт 18-24», який представили в Міністерстві оборони, відреагували діючі військові.