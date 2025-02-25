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У Києві на вокзалі відкрилася унікальна експозиція про війну в Україні (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Києві на вокзалі відкрилася унікальна експозиція про війну в Україні (фото)
24 лютого експозицію побачили 12 лідерів з різних країн світу
фото: «Укрзалізниця»/Facebook

Кияни та гості міста зможуть подивитися на виставку лише один день 25 лютого

У Києві на Центральному залізничному вокзалі відкрилася унікальна експозиція «Livestreaming from your future – unless you stop Russia in Ukraine» про війну в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укрзалізницю». 

У Києві на Центральному залізничному вокзалі відкрилася експозиція «Livestreaming from your future – unless you stop Russia in Ukraine»
У Києві на Центральному залізничному вокзалі відкрилася експозиція «Livestreaming from your future – unless you stop Russia in Ukraine»
фото: «Укрзалізниця»/Facebook

Експозицію Your Country First – Win With Us відкрили 25 лютого в Business & Family Lounge. Її створили українські митці Роман Хімей та Ярема Малащук.

Інсталяція, яка раніше була представлена на Всесвітньому економічному форумі в Давосі та Мюнхенській безпековій конференції, демонструється на залізничному вокзалі вперше. 24 лютого її побачили 12 лідерів з різних країн світу. Кияни та гості міста зможуть подивитися на неї лише один день 25 лютого.  

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо відвідав виставку на Центральному залізничному вокзалі у Києві
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо відвідав виставку на Центральному залізничному вокзалі у Києві
фото: «Укрзалізниця»/Facebook

«Один з відеопроєктів експозиції документує прибуття поїзда, що перевозить поранених українських військових, які повертаються з фронту. Робота не покладається на видовищність і не провокує миттєвий жах. Натомість вона діє через тихий неспокій і викликає глибоке відчуття тривоги», – коментує один з авторів проєкту, Ярема Малащук.

Кияни та гості міста зможуть подивитися на виставку лише один день 25 лютого
Кияни та гості міста зможуть подивитися на виставку лише один день 25 лютого
фото: «Укрзалізниця»/Facebook

Відеоінсталяція створена Фондом Віктора Пінчука та PinchukArtCentre у партнерстві з Офісом Президента України.

Також на виставці можна побачити унікальні таблички фірмових поїздів, які зараз не курсують до Криму, Грузії та інших тимчасово окупованих територій. І побачити моделі фірмових поїздів «Донбас», «Азов», «Севастополь» та почути як вони звучать.

Теги: робота вистава Київ вокзал Укрзалізниця

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