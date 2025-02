У Києві на вокзалі відкрилася унікальна експозиція про війну в Україні (фото)

Кияни та гості міста зможуть подивитися на виставку лише один день 25 лютого

У Києві на Центральному залізничному вокзалі відкрилася унікальна експозиція «Livestreaming from your future – unless you stop Russia in Ukraine» про війну в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укрзалізницю».

У Києві на Центральному залізничному вокзалі відкрилася експозиція «Livestreaming from your future – unless you stop Russia in Ukraine»

Експозицію Your Country First – Win With Us відкрили 25 лютого в Business & Family Lounge. Її створили українські митці Роман Хімей та Ярема Малащук.

Інсталяція, яка раніше була представлена на Всесвітньому економічному форумі в Давосі та Мюнхенській безпековій конференції, демонструється на залізничному вокзалі вперше. 24 лютого її побачили 12 лідерів з різних країн світу. Кияни та гості міста зможуть подивитися на неї лише один день 25 лютого.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо відвідав виставку на Центральному залізничному вокзалі у Києві

«Один з відеопроєктів експозиції документує прибуття поїзда, що перевозить поранених українських військових, які повертаються з фронту. Робота не покладається на видовищність і не провокує миттєвий жах. Натомість вона діє через тихий неспокій і викликає глибоке відчуття тривоги», – коментує один з авторів проєкту, Ярема Малащук.

Відеоінсталяція створена Фондом Віктора Пінчука та PinchukArtCentre у партнерстві з Офісом Президента України.

Також на виставці можна побачити унікальні таблички фірмових поїздів, які зараз не курсують до Криму, Грузії та інших тимчасово окупованих територій. І побачити моделі фірмових поїздів «Донбас», «Азов», «Севастополь» та почути як вони звучать.