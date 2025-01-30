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Безрукова пояснила, чому вона має керувати Агенцією оборонних закупівель

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Безрукова пояснила, чому вона має керувати Агенцією оборонних закупівель
«Марина Безрукова є чинним директором Агенції оборонних закупівель з 1 лютого 2024 року»
фото з відкритих джерел

Раніше у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб знову змінилися дані про директора Агенції оборонних закупівель

Марина Безрукова залишається чинною директоркою Агенції оборонних закупівель (АОЗ) з 1 лютого 2024 року. Її повноваження не припинялися. Про це йдеться у дописі на Facebook-сторінці АОЗ.

«Марина Безрукова є чинним директором Агенції оборонних закупівель з 1 лютого 2024 року. Ці повноваження не припинялися, і були подовжені додатковою угодою, підписаною головою Наглядової ради АОЗ 23 січня 2024 року», – йдеться у заяві.

Зазначається, що у зв'язку з цим державному реєстраторові подали необхідні документи, і дані в Єдиному державному реєстрі увідповіднили до фактичних обставин.

Раніше у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб знову змінилися дані про директора Агенції оборонних закупівель. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані аналітичної системи YouControl.

Так, замість гендиректора Державного оператора тилу Арсена Жумаділова, який нещодавно почав виконувати обов'язки керівника АОЗ, очільником знову вказано Марину Безрукову.

До слова, керівник «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін звернув увагу на те, що протягом тижня в державному реєстрі тричі змінювали дані щодо керівника АОЗ. Станом на 30 січня там вказана Марина Безрукова.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров ухвалив рішення відсторонити всіх, хто провалив оборонні закупівлі. За його словами, буде звільнено заступника очільника Міноборони Дмитра Кліменкова та розірвано контракт із керівницею Наглядової ради Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою.

Як повідомляв «Главком», черговий скандал базується на особистому конфлікті між керівництвом Міноборони та головою Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою. На боці Безрукової активно виступають громадські активісти, зокрема Центр протидії корупції, а діяльність Агенції натомість вщент розкритикувала нардепка, голова фракції «Голос» та соратниця міністра оборони Рустема Умєрова Олександра Устінова.

Керівниця Агенції Марина Безрукова була призначена на цю посаду у січні минулого року. В її послужному списку семирічна робота в НЕК «Укренерго», де вона запровадила сучасну систему закупівель, а загалом «більш як 20 років досвіду в управлінні ланцюжками постачання та розвитку партнерства з іноземними компаніями». Утім, за рік роботи у держпідприємстві при Міноборони Безрукова сповна відчула специфіку роботи у зброярському бізнесі.

Згодом стало відомо, що керівника Агенції оборонних закупівель офіційно змінено. Цю посаду обійняв Арсен Жумаділов. При цьому Жумаділов продовжує паралельно очілювати державне підприємство Міністерства оборони України «Державний оператор тилу».

До слова, міністр оборони Рустем Умєров запропонував Арсену Жумаділову очолити Агенцію оборонних закупівель, оскільки АОЗ схожий на Державний оператор тилу у регулюванні діяльності. За словами Жумаділова, він тимчасово виконує обов’язки керівника АОЗ, поки перебуває у плановій відпустці на основному місці роботи.

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Теги: міністр Олександра Устінова Рустем Умєров Арсен Жумаділов Укренерго робота Facebook Віталій Шабунін скандал активісти документи Міноборони Марина Безрукова

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