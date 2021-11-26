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    У Києві з’явилася скульптура «Дерево допомоги». Що вона символізує? (фото)

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    &laquo;Дерево допомоги&raquo; наповнили символічними &laquo;долоньками&raquo; - У Києві з’явилася скульптура «Дерево допомоги». Що вона символізує? (фото)

    «Дерево допомоги» наповнили символічними «долоньками»

    фото: КМДА

    Київ визнаний Фондом народонаселення містом, яке найуспішніше в Україні розбудовує систему протидії та запобігання домашньому насильству

    Із нагоди початку міжнародної кампанії «16 днів проти насильства» у сквері імені Котляревського в Києві встановили мініскульптуру «Дерево допомоги», яке символізує об’єднання зусиль у боротьбі з насильством. Про це повідомила заступниця голови Київської міської держадміністрації Марина Хонда.

    Участь в акції також взяли депутатки Київради Марина Порошенко та Юлія Симуніна, фронтмен гурту «Антитіла» Тарас Тополя.

    Під час заходу відбулася презентація скульптури та її наповнення символічними «долоньками», які є знаком подяки благодійникам та усім, хто небайдужий та допомагає у розбудові системи надання допомоги постраждалим від домашнього та гендерно зумовленого насильства.

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    У Києві з’явилася скульптура «Дерево допомоги». Що вона символізує? (фото)
    У Києві з’явилася скульптура «Дерево допомоги». Що вона символізує? (фото)
    У Києві з’явилася скульптура «Дерево допомоги». Що вона символізує? (фото)
    У Києві з’явилася скульптура «Дерево допомоги». Що вона символізує? (фото)
    У Києві з’явилася скульптура «Дерево допомоги». Що вона символізує? (фото)
    У Києві з’явилася скульптура «Дерево допомоги». Що вона символізує? (фото)
    У Києві з’явилася скульптура «Дерево допомоги». Що вона символізує? (фото)
    фото: КМДА

    «За два роки роботи щодо протидії та запобігання насильству ми досягли значних зрушень, які вже відзначають міжнародні організації. На сьогодні Київ визнаний Фондом народонаселення як місто, яке найуспішніше в Україні розбудовує систему протидії та запобігання домашньому насильству. Сьогоднішня акція – додаткова можливість звернути увагу на проблему насильства. І сподіваюся, що наша мініскульптура стане символом відновлення людей, які пережили насильство», – зазначила Марина Хонда.

    «16 днів проти насильства» – міжнародна кампанія, яка щороку проходить із 25 листопада до 10 грудня. Мета акції – привернути увагу громадськості до проблеми насильства в сім’ї щодо жінок, жорстокого поводження з дітьми, рівних прав чоловіків та жінок, сприяти утвердженню ненасильницької ідеології в суспільстві.

    Як повідомлялося, з початку 2021 року понад 20 тис. киян стали жертвами домашнього насильства та гендерно зумовленого насильства.

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    Теги: Київ домашнє насильство КМДА кияни
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    У Києві з’явилася скульптура «Дерево допомоги». Що вона символізує? (фото)