У Києві з’явилася скульптура «Дерево допомоги». Що вона символізує? (фото)

Київ визнаний Фондом народонаселення містом, яке найуспішніше в Україні розбудовує систему протидії та запобігання домашньому насильству

Із нагоди початку міжнародної кампанії «16 днів проти насильства» у сквері імені Котляревського в Києві встановили мініскульптуру «Дерево допомоги», яке символізує об’єднання зусиль у боротьбі з насильством. Про це повідомила заступниця голови Київської міської держадміністрації Марина Хонда.

Участь в акції також взяли депутатки Київради Марина Порошенко та Юлія Симуніна, фронтмен гурту «Антитіла» Тарас Тополя.

Під час заходу відбулася презентація скульптури та її наповнення символічними «долоньками», які є знаком подяки благодійникам та усім, хто небайдужий та допомагає у розбудові системи надання допомоги постраждалим від домашнього та гендерно зумовленого насильства.

«За два роки роботи щодо протидії та запобігання насильству ми досягли значних зрушень, які вже відзначають міжнародні організації. На сьогодні Київ визнаний Фондом народонаселення як місто, яке найуспішніше в Україні розбудовує систему протидії та запобігання домашньому насильству. Сьогоднішня акція – додаткова можливість звернути увагу на проблему насильства. І сподіваюся, що наша мініскульптура стане символом відновлення людей, які пережили насильство», – зазначила Марина Хонда.

«16 днів проти насильства» – міжнародна кампанія, яка щороку проходить із 25 листопада до 10 грудня. Мета акції – привернути увагу громадськості до проблеми насильства в сім’ї щодо жінок, жорстокого поводження з дітьми, рівних прав чоловіків та жінок, сприяти утвердженню ненасильницької ідеології в суспільстві.

Як повідомлялося, з початку 2021 року понад 20 тис. киян стали жертвами домашнього насильства та гендерно зумовленого насильства.

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